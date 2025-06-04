Sık öfkeleniyor musunuz? Tansiyon hastası olabilirsiniz!

Sık yaşanan öfke patlamalarının sadece ruh haliyle ilgili olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre bu durum, yüksek tansiyonun (hipertansiyon) sessiz ama tehlikeli bir belirtisi olabilir.

Aniden parlayan öfke nöbetleri, günlük hayatın stresinden ibaret sanılıyor olabilir. Ancak uzmanlara göre bu tarz duygu dalgalanmaları, altında yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Orta yaş grubundaki bireylerde sık görülen öfke krizlerinin, kontrolsüz hipertansiyonun bir belirtisi olabileceği belirtiliyor. Peki, sinir patlamalarıyla tansiyon arasında nasıl bir bağ var?

SIK ÖFKELENME, SESSİZ BİR TEHLİKENİN İŞARETİ OLABİLİR

Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, “sessiz katil” olarak da adlandırılır. Nedeni ise çoğu zaman belirgin semptomlar vermeden ilerlemesidir. Ancak uzmanlara göre sık tekrarlayan öfke patlamaları, stres, sinirlilik gibi ruhsal iniş çıkışlar aslında vücudun verdiği erken uyarı sinyalleri olabilir.

Kan basıncının yükselmesiyle birlikte kalp daha hızlı atar, damarlar daralır ve vücut, stres hormonlarını salgılamaya başlar. Bu da bireyin öfkeye daha yatkın hale gelmesine neden olur. Eğer bu durum süreklilik kazanırsa, kalp-damar sisteminde kalıcı hasarlara yol açabilir.

“KONTROLSÜZ TANSİYON, SESSİZCE VÜCUDA ZARAR VERİR”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Vijaya Parmar, orta yaş grubunun özellikle risk altında olduğunu belirtiyor. “Dalgalanan hormon seviyeleri, iş stresi ve hayat tarzı alışkanlıkları hipertansiyonu tetikleyebilir. Yüksek tansiyon, kontrol altına alınmadığında kalp hastalıkları, felç ve böbrek sorunlarının başlıca nedenidir.” sözleriyle uyarıyor.

HİPERTANSİYONLA MÜCADELEDE HAYAT TARZI KRİTİK

Bu kronik sağlık sorunu, yalnızca ilaçla değil, hayat tarzı değişiklikleriyle de kontrol altına alınabilir. Uzmanların önerdiği adımlar şöyle:

Dengeli beslenin: Meyve, sebze, tam tahıl ve az yağlı süt ürünlerinden oluşan DASH diyeti, hipertansiyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Tuz ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, basıncın dengelenmesine yardımcı olur.

Düzenli hareket edin: Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş ya da bisiklet sürme gibi egzersizler yapın. Düzenli fiziksel aktivite, damar esnekliğini artırarak tansiyonu düşürür.

Stresi yönetin: Derin nefes alma, meditasyon, hobilerle ilgilenme gibi günlük rutinler, hem zihinsel hem bedensel sakinlik sağlar. Stresin azalması, tansiyonun dengeye kavuşmasında büyük rol oynar.

Kafeini sınırlayın: Fazla kafein kan basıncını yükseltebilir. Bu nedenle ölçülü tüketim önerilir.

Doktor kontrolü şart: Evde yapılan ölçümlere güvenmek yeterli değildir. Rutin doktor kontrolleri ve gerekirse düzenli ilaç kullanımı, sağlıklı bir tansiyon yönetiminin olmazsa olmazıdır.

ERKEN TEŞHİS, HAYAT KURTARABİLİR

Sık sık öfke patlaması yaşayan bireylerin bu durumu küçümsememesi gerekiyor. Uzmanlar, öfkenin yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda vücudun kan basıncını artırdığına dair bir sinyal olabileceğini vurguluyor. Bu yüzden tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirmeniz ve ani duygu durum değişikliklerini ciddiye almanız hayati önem taşıyor.