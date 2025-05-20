Yaz geliyor, cilt kanserine dikkat: Aman bunları yapmayın...

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, Mayıs ayının "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu hatırlatarak, yaz mevsiminde artan güneş maruziyeti öncesinde toplumun cilt kanseri konusunda bilinçlendirilmesi ve erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yapılan paylaşımda cildin, vücudu dış çevreden ayıran ve koruyan en büyük organ olduğu ifade edilerek, "Bu özelliği sayesinde vücudu zararlı çevresel etkenlere karşı koruma görevi üstlenir. Cilt kanseri, derideki hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması sonucu oluşur. Her cilt değişikliği kanser anlamına gelmez; ancak şüpheli bir değişiklik fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması önerilir. Cilt kanseri riskini artıran en önemli çevresel faktör, güneş ışınlarıdır. Özellikle ultraviyole (UV) ışınları cilt hücrelerine zarar vererek kanser gelişimine yol açabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatler olan 10.00-16.00 arasında korunmasız kalmak, riski ciddi şekilde artırır. Ayrıca çevresel kirlilik ve zararlı kimyasalların ciltle teması da riski artıran diğer faktörlerdir. Yapılan araştırmalar, hava kirliliği ile cilt kanseri arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Hava kirliliği, cilt hücrelerine zarar vererek oksidatif stres meydana getirir ve bu da kansere zemin hazırlayabilir. İklim ve coğrafi şartlarda da ciltte kanser oluşumu riskinde etkili olabilir" denildi.

CİLT KANSERİNE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Açıklamada cilt kanserine yakalanma riskini artıran diğer faktörler arasında, "Şiddetli ve uzun süreli güneş maruziyeti, solaryum gibi yapay UV ışınlarına maruz kalmak, açık havada uzun süre çalışmak, özellikle çocukluk döneminde yaşanan şiddetli güneş yanıkları, ailede ya da bireyde cilt kanseri öyküsü, açık tenli, kolay çillenen ve güneş yanığı geçiren cilt yapısı ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımının yer aldığı ifade edilerek şöyle devam edildi, "Deri kanseri genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde görülse de güneş görmeyen alanlarda da ortaya çıkabilir. Ne kadar erken teşhis edilir ve tedaviye başlanırsa, ciddi şekil bozuklukları veya ölüm gibi olumsuz sonuçlardan korunma şansı o kadar artar. Bu nedenle düzenli cilt kontrolü yaptırmak ve risk düzeyi hakkında doktorunuza danışmak önemlidir" yer almıştı.

CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?