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Ünlü oyuncudan sevenlerini sarsan haber! 97 yaşında ölü bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncudan sevenlerini sarsan haber! 97 yaşında ölü bulundu
Ölüm, Oyuncu, Yıldız Savaşları, Hollywood, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız Savaşları ve Görevimiz İmkansız gibi birçok filmde oynayan ünlü aktör Tom Troupe, 97 yaşında ABD’deki evinde hayatını kaybetti. Doğum gününden beş gün sonra hayatını kaybeden Traupe, ölüm haberiyle hayranlarını üzdü. 

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki evinde hayatını hayatını kaybeden ünlü yıldız Troupe, ölüm haberiyle sevenlerini üzdü. 

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yıldız Savaşları, Görevimiz İmkansız, Yaz Okulu gibi birçok ünlü yapımda rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu, 15 Temmuz’da kutladığı doğum gününden beş gün sonra yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Ünlü oyuncudan sevenlerini sarsan haber! 97 yaşında ölü bulundu - 1. Resim

Troupe’nin kendisi gibi oyuncu olan eşi de 2023 yılında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. 

TROUPE'NİN KARİYERİ

Troupe, 1950’lerin başında Manhattan'daki Herbert Berghof Stüdyosu'nda Uta Hagen ile çalıştı. Broadway'deki ilk çıkışını 1957'de, Anne Frank'ın Günlüğü'nde Peter rolüyle yaptı. 

Ünlü oyuncudan sevenlerini sarsan haber! 97 yaşında ölü bulundu - 2. Resim

Sinemanın yanında tiyatro sanatçısı olan Troupe, yıllar içinde Kış Aslanı, Cin Oyunu ve Babalar Günü gibi birçok oyunda rol aldı . Eşi Carole Cook ile birlikte 2002 LA Ovation Kariyer Başarıları Ödülü'ne layık görüldü. 

Troupe, Şeytan Tugayı (1968), Kelly'nin Kahramanları (1970) ve Kendi Özel Idaho'm (1991) gibi uzun metrajlı filmlerde yardımcı rollerde yer aldı.
Charles Nelson Reilly ile birlikte Los Angeles'ta bir oyunculuk okulu (The Faculty) kuran Troupe, 20 Temmuz 2025'te hayatını kaybetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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