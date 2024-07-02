Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şarkıcı Nez ile paylaşımı kafa karıştırmıştı! Açıklama yaptı

Şarkıcı Nez ile paylaşımı kafa karıştırmıştı! Açıklama yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Nez ile paylaşımı kafa karıştırmıştı! Açıklama yaptı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güldür Güldür programın ünlü oyuncusu Onur Rüştü Atilla'nın geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nez ile tatile çıkması kafa karıştırmıştı. Taze çiftler ilk kez birlikte görüntülendi. Atilla, boşanma iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı. Atilla “Nez’le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs’ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" dedi.

Güldür Güldür programıyla hafızalara kazınan Onur Rüştü Atilla geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nez ile tatil pozlarını paylaşmıştı.

Paylaşımı ile kafa karıştıran ünlü oyuncu, 10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’dan geçtiğimiz hafta boşanmıştı. Sosyal medyadan ayrılığı duyuran Atilla şu açıklamayı yapmıştı:

Şarkıcı Nez ile paylaşımı kafa karıştırmıştı! Açıklama yaptı - 1. Resim

“2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”

Şarkıcı Nez ile paylaşımı kafa karıştırmıştı! Açıklama yaptı - 2. Resim

"BOŞANMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTI"

Şarkıcı Nez’le ilk kez görüntülenen oyuncu boşanma iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Aramızda Kalmasın'a konuşan Atilla “Nez’le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs’ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" dedi.

Rüştü Onur Atilla ayrıca "Bu bir süreçti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milyonda bir görülen hastalık: İki farklı yüzü var gibi görünüyor, ailesi doktor doktor gezip çare arıyorBattalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afra Saraçoğlu "Artık görüşmem" dediği babasıyla yıllar sonra bir araya geldi - Magazin"Artık görüşmem" dediği babasıyla bir araya geldi‘Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine’ devam filmi iptal edildi, nedeni ortaya çıktı - MagazinBütçe krizi: Muro parayı beğenmedi! İzleyiciyi üzen haber...Konserlerini tek tek iptal etti! ‘Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum’ diyen Sertab Erener sevenlerini endişelendirdi - MagazinKonserlerini iptal etti: Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordumKim Milyoner Olmak İster’deki gündeme oturan soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi - MagazinYarışmadaki soru KPSS öğrencilerini isyan ettirdi“Bodrum’da sınıf farkı daha az” sözleriyle tepki çeken Şevval Sam’dan açıklama geldi - Magazin“Bodrum'da sınıf farkı az” sözüyle tepki çekmişti10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi - Magazin10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...