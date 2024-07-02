Şarkıcı Nez ile paylaşımı kafa karıştırmıştı! Açıklama yaptı

Güldür Güldür programın ünlü oyuncusu Onur Rüştü Atilla'nın geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nez ile tatile çıkması kafa karıştırmıştı. Taze çiftler ilk kez birlikte görüntülendi. Atilla, boşanma iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı. Atilla “Nez’le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs’ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" dedi.

Güldür Güldür programıyla hafızalara kazınan Onur Rüştü Atilla geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nez ile tatil pozlarını paylaşmıştı.

Paylaşımı ile kafa karıştıran ünlü oyuncu, 10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’dan geçtiğimiz hafta boşanmıştı. Sosyal medyadan ayrılığı duyuran Atilla şu açıklamayı yapmıştı:

“2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”

"BOŞANMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTI"

Şarkıcı Nez’le ilk kez görüntülenen oyuncu boşanma iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Aramızda Kalmasın'a konuşan Atilla “Nez’le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs’ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" dedi.

Rüştü Onur Atilla ayrıca "Bu bir süreçti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim" ifadelerini kullandı.