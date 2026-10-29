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Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

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Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Başlık ResmiSevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Ferman’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emrah Aytemur’un ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan hakkında açılan soruşturmada istenen ceza belli oldu. 6 aylık hapis cezası 18 bin TL adli para cezasına çevrildi. Karar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, son kararı mahkeme verecek.

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Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Ferman’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emra Aytemur, alkollü araç kullanırken yakalandı.

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2,69 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kadıköy'de 30 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan 37 yaşındaki oyuncunun, yapılan alkol kontrolünde 2,69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aytemur'un ehliyetine el konulurken hakkında soruşturma başlatıldı.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Başlık ResmiSevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, oyuncu hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın seri muhakeme usulü kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Başlık ResmiSevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

HAPİS CEZASI, PARAYA ÇEVRİLDİ

Bu usul kapsamında cezada yarı oranında indirim uygulanarak altı ay olarak belirlenen cezanın, oyuncunun pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik koşulları da dikkate alınarak 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği öğrenildi.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Başlık ResmiSevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

SON KARARI MAHKEME VERECEK

Oyuncu Emrah Aytemur’un kendisine sunulan adli para cezası teklifini kabul etmesinin ardından talepname, karar verilmesi için İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Oyuncu hakkındaki nihai hukuki durum, mahkemenin vereceği kararla netleşecek.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Başlık ResmiSevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

EMRAH AYTEMUR KİMDİR?

Sevdiğim Sensin dizisindeki Ferman Demir karakteri ile tanınan oyuncu Emrah Aytemur, Elazığ'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Başlık ResmiSevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

Çeşitli tiyatro oyunlarında görev alan Emrah Aytemur, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Uyanış: Büyük Selçuklu, Leyla ile Mecnun, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ayak İşleri ve Dünya Bu gibi dizi ve projelerde rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Yapım AdıKarakter / RolTürYılNot
Sevdiğim SensinFerman DemirTV dizisi2026-
İnci Taneleri-TV dizisi2024-
Dünya BuSporcuTV dizisi2023-
Ayak İşleriÇaycıTV dizisi2022-
Seni SeviyorumEmrahKısa film2022-
Gelsin Hayat Bildiği Gibi-TV dizisi2022-
Konteynır Brothers: HurdalıkEmrahTV dizisi2022-
Duran-TV dizisi2022-
Leyla ile Mecnunİlk İnsanTV dizisi2021-
Bize MüsaadeTepsili HastaSinema filmi2021-
KovalaCemilSinema filmi2021-
Uyanış: Büyük Selçuklu-TV dizisi2021-
Erkenci Kuş-TV dizisi2019Dublörlük
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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