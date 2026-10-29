Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Ferman’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emrah Aytemur’un ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan hakkında açılan soruşturmada istenen ceza belli oldu. 6 aylık hapis cezası 18 bin TL adli para cezasına çevrildi. Karar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, son kararı mahkeme verecek.

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Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Ferman’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emra Aytemur, alkollü araç kullanırken yakalandı.

2,69 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kadıköy'de 30 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan 37 yaşındaki oyuncunun, yapılan alkol kontrolünde 2,69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aytemur'un ehliyetine el konulurken hakkında soruşturma başlatıldı.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, oyuncu hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın seri muhakeme usulü kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

HAPİS CEZASI, PARAYA ÇEVRİLDİ

Bu usul kapsamında cezada yarı oranında indirim uygulanarak altı ay olarak belirlenen cezanın, oyuncunun pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik koşulları da dikkate alınarak 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği öğrenildi.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

SON KARARI MAHKEME VERECEK

Oyuncu Emrah Aytemur’un kendisine sunulan adli para cezası teklifini kabul etmesinin ardından talepname, karar verilmesi için İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Oyuncu hakkındaki nihai hukuki durum, mahkemenin vereceği kararla netleşecek.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

EMRAH AYTEMUR KİMDİR?

Sevdiğim Sensin dizisindeki Ferman Demir karakteri ile tanınan oyuncu Emrah Aytemur, Elazığ'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu

Çeşitli tiyatro oyunlarında görev alan Emrah Aytemur, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Uyanış: Büyük Selçuklu, Leyla ile Mecnun, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ayak İşleri ve Dünya Bu gibi dizi ve projelerde rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Yapım Adı Karakter / Rol Tür Yıl Not Sevdiğim Sensin Ferman Demir TV dizisi 2026 - İnci Taneleri - TV dizisi 2024 - Dünya Bu Sporcu TV dizisi 2023 - Ayak İşleri Çaycı TV dizisi 2022 - Seni Seviyorum Emrah Kısa film 2022 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - TV dizisi 2022 - Konteynır Brothers: Hurdalık Emrah TV dizisi 2022 - Duran - TV dizisi 2022 - Leyla ile Mecnun İlk İnsan TV dizisi 2021 - Bize Müsaade Tepsili Hasta Sinema filmi 2021 - Kovala Cemil Sinema filmi 2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu - TV dizisi 2021 - Erkenci Kuş - TV dizisi 2019 Dublörlük

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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