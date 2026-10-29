Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı alkollü araç kullanırken yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Emrah Aytemur için istenen ceza belli oldu
Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Ferman’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emrah Aytemur’un ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan hakkında açılan soruşturmada istenen ceza belli oldu. 6 aylık hapis cezası 18 bin TL adli para cezasına çevrildi. Karar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, son kararı mahkeme verecek.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinde ‘Ferman’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emra Aytemur, alkollü araç kullanırken yakalandı.
Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli
2,69 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kadıköy'de 30 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan 37 yaşındaki oyuncunun, yapılan alkol kontrolünde 2,69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aytemur'un ehliyetine el konulurken hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, oyuncu hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın seri muhakeme usulü kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
HAPİS CEZASI, PARAYA ÇEVRİLDİ
Bu usul kapsamında cezada yarı oranında indirim uygulanarak altı ay olarak belirlenen cezanın, oyuncunun pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik koşulları da dikkate alınarak 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği öğrenildi.
SON KARARI MAHKEME VERECEK
Oyuncu Emrah Aytemur’un kendisine sunulan adli para cezası teklifini kabul etmesinin ardından talepname, karar verilmesi için İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Oyuncu hakkındaki nihai hukuki durum, mahkemenin vereceği kararla netleşecek.
EMRAH AYTEMUR KİMDİR?
Sevdiğim Sensin dizisindeki Ferman Demir karakteri ile tanınan oyuncu Emrah Aytemur, Elazığ'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.
Çeşitli tiyatro oyunlarında görev alan Emrah Aytemur, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Uyanış: Büyük Selçuklu, Leyla ile Mecnun, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ayak İşleri ve Dünya Bu gibi dizi ve projelerde rol aldı.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
|Yapım Adı
|Karakter / Rol
|Tür
|Yıl
|Not
|Sevdiğim Sensin
|Ferman Demir
|TV dizisi
|2026
|-
|İnci Taneleri
|-
|TV dizisi
|2024
|-
|Dünya Bu
|Sporcu
|TV dizisi
|2023
|-
|Ayak İşleri
|Çaycı
|TV dizisi
|2022
|-
|Seni Seviyorum
|Emrah
|Kısa film
|2022
|-
|Gelsin Hayat Bildiği Gibi
|-
|TV dizisi
|2022
|-
|Konteynır Brothers: Hurdalık
|Emrah
|TV dizisi
|2022
|-
|Duran
|-
|TV dizisi
|2022
|-
|Leyla ile Mecnun
|İlk İnsan
|TV dizisi
|2021
|-
|Bize Müsaade
|Tepsili Hasta
|Sinema filmi
|2021
|-
|Kovala
|Cemil
|Sinema filmi
|2021
|-
|Uyanış: Büyük Selçuklu
|-
|TV dizisi
|2021
|-
|Erkenci Kuş
|-
|TV dizisi
|2019
|Dublörlük