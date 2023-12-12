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    Sevilen dizinin setinde yangın! Ortalık alev topuna döndü

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sevilen dizinin setinde yangın! Ortalık alev topuna döndü
    Dizi, Yangın, Trt1

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Kocaeli’deki dizi platosunda yangın çıktı. Ortalık bir anda alev topuna dönerken, dizide kullanılan kıyafetler ve dekor kullanılamaz hale geldi.

    Kadrosunda Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener gibi oyuncuların bulunduğu TRT1’in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin setinde yangın çıktı.

    Yangın, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde kurulu olan dizi platosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TRT 1’de yayınlan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi platosunun bir kısmı alev topuna döndü. Yangını fark eden dizi seti çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. 

    Sevilen dizinin setinde yangın! Ortalık alev topuna döndü

    PLATO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, platonun yanan kısmı kullanılamaz hale geldi.

    Sevilen dizinin setinde yangın! Ortalık alev topuna döndü

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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