Sevilen dizinin setinde yangın! Ortalık alev topuna döndü

12 Aralık 2023 16:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:21

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadrosunda Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener gibi oyuncuların bulunduğu TRT1’in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin setinde yangın çıktı.

Yangın, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde kurulu olan dizi platosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TRT 1’de yayınlan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi platosunun bir kısmı alev topuna döndü. Yangını fark eden dizi seti çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

PLATO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, platonun yanan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.