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Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Serhend Kitabevi&#039;nden dini kitap alışverişi yaptı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira, İstanbul Eminönü'nde dini kitapların satıldığı Serhend Kitabevi'nden kitap alışverişi yaptı. Subaşı ve Teixeira sosyal medya hesaplarından bu anların fotoğraflarını paylaştı.

Şeyma Subaşı, boşanmayla biten iki evliliğinin ardından tatil için gittiği Bali'de tanıştığı Marlon Teixeira ile İstanbul'da alışverişe çıktı. 

Teixeira'nın İslamiyet'e ilgisinin arttığını sık sık ifade eden Subaşı, Teixeira ile ilgili sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Şeyma Subaşı ve Teixeira'nın Eminönü'nde Serhend Kitabevi'nde alışveriş yapmaları dikkat çekti. 

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı - 1. Resim

SERHEND KİTABEVİ'NDEN DİNİ KİTAP ALIŞVERİŞİ

Subaşı ve Teixeira İstanbul Eminönü'nde, dini kitapların satıldığı Serhend Kitabevi'ni kalp işaretleriyle paylaştı. 

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı - 2. Resim

Kuran'ı Kerim'leri ve çeşitli dini kitapları fotoğraflayan Marlon Teixeira, o anları "Ebedi saadet. Seni tekrar görmek çok güzel dostum" notu ile paylaştı. 

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı - 3. Resim

ŞEYMA SUBAŞI SERHEND KİTABEVİ ÖNÜNDE POZ VERDİ

Şeyma Subaşı da Teixeira'nın kitap alışverişi esnasında Serhend Kitabevi'nin kapısı önünde poz verdi.

Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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