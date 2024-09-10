Sit alanına kaçak villa yapmıştı! Tepki yağınca Şahan Gökbakar açıklama yaptı

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yıkım kararı alınmıştı. Hatta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkım için Marmaris Belediyesine yazı gönderdiği bile ortaya çıkmıştı. Konu hakkında bir süredir sessizliğini koruyan Gökbakar’dan açıklama geldi.

Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilmişti. Gökbakar’ın evinin yapı kayıt belgesi iptal edilerek, yıkım kararı alınmıştı. Gökbakar'ın villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu belirtilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkım için Marmaris Belediyesine yazı gönderdiği de ortaya çıkmıştı. Şahan Gökbakar’a bu durumdan dolayı tepki yağmıştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Dikkat çeken olaylar sonrasında bir süredir susan Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlginç açıklamalarda bulunan Gökbakar çektiği videoda şunları söyledi:

"Günaydın. Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söylemek ihtiyacı hissettim. Öncelikle bu ve bu haberi alıp kullanan herkesin kullandığı fotoğraftaki ev bana ait değil, bu inşaat da bana ait değil. Bunlar komşumuzun evi. Bana ait değil. Komşumuzun evini benim haberlerimde kullanıp kullanıp durmayın. Benim evim iki yan parselde tek katlı 80 metrekarelik bir köy evi. Madem özel haber yapıyorsunuz bir zahmet git benim evi çek ya da üşeniyorsan drone uçur. Orada zaten ev fiziken duruyor. Bunlar algı amacında, haber amacında değil. Haber yapıyorsan üşenme git çek. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı evim yok. "Gelelim ikinci konuya. Ben zaten hali hazırda var olan bir evi ve iskeleyi satın aldım. 2020 yılında bir emlak sitesinden ilandan evi buldum ev sahibi ile iletişime geçtim ev sahibi yapı kayıt belgeli evi ve iskeleyi satıyordu ben de 'yapı kayıtlı' diye düşünerek o zaman güven uyandırmıştı devletin verdiği bir belge var sonuçta ve gerekli incelemeleri yaparak belediyede sorgulamasını yaptım tapuya gittim her şey tertemiz ve almayı düşündüm. Burası ufak araba ile ulaşım olmayan kafa dinleyceğimiz bir yer diye aldım. Malikane diye bir derdim olsaydı, Allah'a şükür imkanım var dünyanın her yerinde denize sıfır malikane alabilirim ben. Niye gideyim de Marmaris'te çam ağacı kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım. Bunu yapabilmek için ya su katılmamış geri zekalı ya da birilerine güveniyor olması gerek. Ben de öyle bir insan değilim. Kafayı yediniz. Herhangi bir eklenti inşat falan yapmadık. Girin Google'dan bakın, ben almadan 7 sene öncesine de bakın. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar?"

Gökbakar, son olarak sözlerine şunları ekledi:

“Değerli dostlar kafa dinleriz diye aldık ama maalesef kısmet olmadı. Yangınlar çıktı ve o yangınlardan sonra bütün her şey değişti. 2022 yılında bir anda evin yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya sit alanı diye şerh düşüldü. Ben aldıktan iki yıl sonra üzerine 'Bu ev yıkılsın' diye yazıldı. Biz de bu karara dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor.”