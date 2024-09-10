CHP'li belediye kapıda kaldı! Şahan Gökbakar'a 30 gün süre

Şahan Gökbakar’ın kaçak villasına 2 yıl sonra yıkıma giden Marmaris Belediyesi ekipleri, ‘kimse yok’ diye elleri boş döndü.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ünlü oyuncu Şahan Gökbakar’a ait Selimiye Delikyol mevkiindeki villanın, imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesi iptal edildi.

30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Marmaris Belediyesi ekipleri, özel mülk kapalı olduğu için içeri giremedi ve giriş izni için jandarmaya yazı gönderdi. Ekiplerin imar aykırılıklarını tespit edip raporlayacağı ve Gökbakar’a 30 gün süre verileceği bildirildi.

Süre sonunda aykırılıklar düzeltilmezse yıkım kararı için mahkemeye başvurulacak.