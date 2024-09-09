Koydaki kaçak villa iki yıldır yıkılmamış! Marmaris Belediyesi ‘Şahan’e işgale göz yumuyor

Oyuncu Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasının kaçak olduğunun tespit edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıkım için Marmaris Belediyesine yazı gönderdiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Oyuncu Şahan Gökbakar’ın 2018 yılında satın aldığı ve “özel mülktür girilmez” diyerek tabela astığı Muğla Marmaris’teki villasının kaçak olduğunun tespit edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıkım için Marmaris Belediyesini uyardığı ortaya çıktı.

Bakanlık ile Marmaris Belediyesi arasında krize yol açan ve Gökbakar tarafından kullanılan Turgut Mahallesi’nde ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan evin, önündeki beton iskele, depo (ardiye) ve fırın, sundurma, teras yapılaşma Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketinin mülkiyetinde olduğu belirtildi. Evin önündeki kıyının “Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Kıyı ve Deniz Alanını” kapsadığı ifade edilirken, bölge, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı Revizyonunda, “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak yer alıyor.

SUÇ DUYURUSU

Bakanlık ile belediye arasında yıkım krizine yol açan olaylar şöyle gelişti: 9 Kasım 2022 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu, kaçak yapılar sebebiyle evin kayıt belgelerini iptal etti.

24 Kasım 2022’de, kaçak yapıları yaptıranlar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı. Belediye bir yıl sonra 15 Aralık 2023 tarihinde, bakanlığın iptal kararı aleyhine Muğla 1. İdare Mahkemesinde dava açıldığını gerekçe göstererek, bu davanın sonucuna göre gerekli incelemelerin yapılacağı ve konu hakkında bilgi verileceğini bildirdi. Bakanlık, bunun üzerine “söz konusu davaların konu hakkında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhângi bir engel teşkil etmediğini” bildirdi.

8 ay sonra 23 Temmuz 2024 tarihinde ise Marmaris Belediye Başkanlığı, mahkeme kararlarının sonucuna göre yapı kayıt belgelerinin geçerliliği hakkında sonucun bakanlığa bildirileceğini içeren bir yazı gönderdi. Ancak yazı ekinde yürütmenin durdurulduğuna ilişkin mahkeme kararı sunmadı.

6 EYLÜL’DE YENİ UYARI

Geçtiğimiz cuma günü, Marmaris Belediye Başkanlığı’na gönderilen son yazıda komisyonun iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir defa daha hatırlatıldı. Bakanlığın yıkım işlemlerin yapılması için Marmaris Belediye Başkanlığını bir defa daha uyardığı öğrenilirken, söz konusu taşınmazla ilgili yıkım işleminin kanun gereğince belediye tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

“SİZ YIKMAZSANIZ...”

Uyarı yazısında, yıkım için yeterli araç-gereç bulunamaması hâlinde kanunlar gereğince makine-ekipman desteğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden karşılanabileceği kaydedildi. Yıkımın yapılmaması durumunda, yapıların yıkım maliyetlerinin yüzde 100 fazlasının Marmaris Belediyesinden tahsil edilmek üzere bakanlık tarafından yıktırılabileceği de hatırlatıldı. Uyarı yazısında ayrıca, kanuni süresi içerisinde yıkım iş ve işlemlerinin ilgili İlçe Belediye Başkanlıkları ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilmemesi hâlinde bakanlığın denetim yetkisinin bulunduğunun vurgulandığı da öğrenildi.