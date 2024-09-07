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Şahan Gökbakar kaçak villada oturuyormuş! Bakanlık harekete geçti, yıkım kararı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şahan Gökbakar kaçak villada oturuyormuş! Bakanlık harekete geçti, yıkım kararı çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’ın 2018 yılında Marmaris’te satın aldığı villasının kaçak olduğu tespit edildi. Birinci derece sit alanında olduğu tespit edilen villa için yıkım kararı alındı.

Yaptığı açıklamalar ve sivri çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbahar’ın Marmaris’te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki villasının imara aykırı bazı bölümleri olduğu belirlendi. Villanın yıkım kararı için belediyenin yazı gönderdiği ortaya çıktı. 

BİRİNCİ DERECE SİT ALANINDA

Yeni Asır’da yer alan habere göre; Gökbakar’ın 2018’de satın aldığı villasının birinci derecede sit alanında olduğu belirlendi. Bölgenin imara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve bölgeye imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi. 

Şahan Gökbakar kaçak villada oturuyormuş! Bakanlık harekete geçti, yıkım kararı çıktı - 1. Resim

BAKANLIK YIKIM İÇİN YAZI GÖNDERDİ

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ve yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi. Kaçak villa için Bakanlıktan yıkım kararı verildi. Kararı uygulamak için Marmaris Belediyesi yazı gönderdi. 

Şahan Gökbakar kaçak villada oturuyormuş! Bakanlık harekete geçti, yıkım kararı çıktı - 2. Resim

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN KARARA İTİRAZ

Yıkım kararına itiraz eden Gökbakar ise hukuki süreç başlattı. Marmaris Belediyesi davanın devam etmesi nedeniyle yıkım işlemlerini gerçekleştiremedi. 

Şahan Gökbakar kaçak villada oturuyormuş! Bakanlık harekete geçti, yıkım kararı çıktı - 3. Resim

NE OLMUŞTU? 

Öte yandan Şahan Gökbakar, 2018’de 10 milyon liraya aldığı dubleks villasının önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp ‘Özel mülktür girilmez’ tabelası asmıştı. Ardından sahile deniz kumu götürüp denize zodyak botla tonoz bırakmıştı. 

Gökbakar’ın tabelayı astığı anlar koydaki tekneler tarafından görüntülenerek sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşımların ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili inceleme başlatmıştı. 

Satın aldığı araziye kaçak iskele yaptığı belirtilen Gökbakar, kendisinin önceki ev sahibinin gerekli yapı kayıt belgelerine sahip olduğunu öne sürmüştü. Daha sonra ise iskelenin önüne astığı ‘Özel mülktür girilmez’ yazısını sökmüştü.

Şahan Gökbakar kaçak villada oturuyormuş! Bakanlık harekete geçti, yıkım kararı çıktı - 4. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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