Süper Lig'de yaşananlar Şahan Gökbakar'ı çileden çıkardı! 'Dingo'nun ahırına döndü' deyip...

19 Aralık 2023 23:14 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 23:20

Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçının 68’inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj’ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

BAŞKAN TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Bu kararın ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya indi ve yuncuları zorla soyunma odasına yöneltti. Oyuncular ilk başta duruma karşı çıksa da yöneticilerin de sahaya inmesiyle soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞAHAN GÖKBAKAR: DİNGO'NUN AHIRINA DÖNDÜ

Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasının ardından bu akşam yaşananlar futbol severleri çılgına çevirdi. Sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi. Duruma sinirlenenlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "B... çıktı Süper Lig'in malesef. Bir maç başkan hakem dövüyor. Bir pozisyondan sonra (bence faul) başkan takımı sahadan çekiyor. Bu ne böyle... Dingo'nun ahırına döndü. TFF'nin acilen yeniden yapılandırılması lazım, çünkü otoritesini ve saygınlıgını tamamen kaybetmiştir."