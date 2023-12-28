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    Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği

    Küçük İbo lakabıyla tanınan ve 90’lı yıllara damga vuran Halil İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı. O dönem İbrahim Tatlıses’in tahtına aday gösterilen isim, şimdilerde müzik dışında bambaşka bir iş yaptığını açıkladı.

    Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    12 yaşında sahnelere adım atan Halil İbrahim Küçük, yanık sesiyle söylediği şarkılar ve ‘Küçük İbo’ lakabıyla hafızalara kazınmıştı. Eski şöhretini ardında bırakıp ortadan kaybolan isim, yeniden ortaya çıktı.

    İbrahim Tatlıses’in konserinde söylediği şarkıyla popülerlik kazanan Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle tanınmıştı. Çocuk yaşlarda müzik yolculuğuna adım atan isim televizyonların aranan yüzü olmuştu. Daha sonra ise pek çok dizi ve filmde rol alarak adından söz ettirmişti. 

    Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği

    Kariyerinin zirvesindeyken ortadan bir anda kaybolan Halil İbrahim Küçük, verdiği bir röportajda nedenini “Ergenlikte sesim değişti ve bunalıma girdim” sözleriyle açıklamıştı. 

    Ünlü isim sahnelere geri dönerek müzik kariyerine devam etse de eski popülerliğini bir türlü yakalayamadı. Snob Magazin’de yer alan habere göre, İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı. 

    “KÜNEFE SALONU İŞLETİYORUM”

    Artık müzik dışında da bir işi olan İbrahim Küçük, yeni hayatından şu sözlerle bahsetti:

    "Künefe salonu işletiyorum. Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum.”

    Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği

    “İBRAHİM TATLISES İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

    “İbrahim Tatlıses ile görüşüyor musunuz?” sorusuna ise “Küslük söz konusu değil. Halen ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman fikirlerini alıyoruz. İbrahim Tatlıses tartışılmaz büyük sanatçı ve ses” dedi.

    ‘kucukibonet’ adıyla Instagram hesabında zaman zaman fotoğraflar paylaşan şarkıcıya sosyal medyada kullanıcılar “Hiç değişmemişsiniz” , “Hala seviliyorsunuz” gibi yorumlar yapıyor.

    Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği

    Küçük, hem yurt içinde hem de yurt dışında konserler vermeye devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Küçük IboHalil Ibrahim KüçükŞarkıcı
    Haberler > Magazin > Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği
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