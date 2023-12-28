Şöhretin zirvesindeyken ortadan bir anda kayboldu… Yıllar sonra ortaya çıktı, işte yeni mesleği

28 Aralık 2023 16:27 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:35

12 yaşında sahnelere adım atan Halil İbrahim Küçük, yanık sesiyle söylediği şarkılar ve ‘Küçük İbo’ lakabıyla hafızalara kazınmıştı. Eski şöhretini ardında bırakıp ortadan kaybolan isim, yeniden ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’in konserinde söylediği şarkıyla popülerlik kazanan Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle tanınmıştı. Çocuk yaşlarda müzik yolculuğuna adım atan isim televizyonların aranan yüzü olmuştu. Daha sonra ise pek çok dizi ve filmde rol alarak adından söz ettirmişti.

Kariyerinin zirvesindeyken ortadan bir anda kaybolan Halil İbrahim Küçük, verdiği bir röportajda nedenini “Ergenlikte sesim değişti ve bunalıma girdim” sözleriyle açıklamıştı.

Ünlü isim sahnelere geri dönerek müzik kariyerine devam etse de eski popülerliğini bir türlü yakalayamadı. Snob Magazin’de yer alan habere göre, İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı.

“KÜNEFE SALONU İŞLETİYORUM”

Artık müzik dışında da bir işi olan İbrahim Küçük, yeni hayatından şu sözlerle bahsetti:

"Künefe salonu işletiyorum. Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum.”

“İBRAHİM TATLISES İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

“İbrahim Tatlıses ile görüşüyor musunuz?” sorusuna ise “Küslük söz konusu değil. Halen ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman fikirlerini alıyoruz. İbrahim Tatlıses tartışılmaz büyük sanatçı ve ses” dedi.

‘kucukibonet’ adıyla Instagram hesabında zaman zaman fotoğraflar paylaşan şarkıcıya sosyal medyada kullanıcılar “Hiç değişmemişsiniz” , “Hala seviliyorsunuz” gibi yorumlar yapıyor.

Küçük, hem yurt içinde hem de yurt dışında konserler vermeye devam ediyor.