Sokakta gördüğü afişlerden öğrenmiş! Cemal Hünal'ın 'Issız Adam' isyanı

Çağan Irmak imzalı 'Issız Adam', 2008 yılında vizyona girmiş, 2 milyon 788 bin 550 seyirciyi sinema salonlarına çekmiş ve yaklaşık 23,5 milyon TL hasılat yapmıştı. Oyuncu Cemal Hünal, Melis Birkan ile başrolü paylaştığı filmin yeniden vizyona girmesi hakkında konuştu.

Cemal Hünal, başrolünde yer aldığı 'Senden Kalan' filminin basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2008 yapımı Issız Adam'da 'Alper' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan 48 yaşındaki oyuncu, 'Ada' rolüyle bir dönem adından sıkça söz ettiren Melis Birkan ile rol aldığı filmin yeniden vizyona girmesinden yeni haberdar olduğunu söyledi.

"İKİNCİ FİLM ÇEKİLSE DE SÖYLEMEZLER"

Issız Adam'la ilgili yeniden vizyon kararına şaşırdığını belirten Hünal, "Keşke bize de haber verselerdi. Sokakta gördüğüm afişlerden öğrendim. Bize söylemeye tenezzül etmediler. Melis'e de haber vermemişler. Kendi adıma bozuldum açıkçası. Şaşırdım, 'herhalde birisi şaka yapıyor' dedim. İkincisi çekilse de söylemezler sanırım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ISSIZ ADAM HAKKINDA

Restoran sahibi Alper adlı bir aşçı ile çocuk kostümleri tasarlayıp diken Ada'nın hikayesine odaklanan film, modern yaşamın insanları nasıl yalnızlaştırdığı anlatır. Issız Adam, 2009 Rhode Island Film Festivali'nde (ABD) 'En İyi Film Ödülü' aldı.