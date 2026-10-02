Survivor yarışmasıyla tanınan ve uzun yıllardır programın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılan ünlü sunucu, görünümüne yönelik bir yoruma sessiz kalmayarak “Aşk olsun. Ben yine aynı insanım” cevabını verdi.

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Survivor’ın 2013 sezonunda yarışmacı olarak ekranlara gelen Murat Ceylan, yarışmanın ardından sunuculuk kariyerine devam etti. Müzikle de ilgilenen Ceylan, yıllar içerisinde geçirdiği imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü sunucunun geçmişteki görüntüleri ile son hali sosyal medyada karşılaştırıldı.

Son görüntüsü çok konuşuldu! Murat Ceylan değişimin nedenini açıkladı

O YORUMA SESSİZ KALMADI

Yarışmaya katıldığı dönemde kısa saçları ve sakallı görüntüsüyle izleyici karşısına çıkan Ceylan, son yıllarda ise farklı bir tarz benimsedi. Saç modeli ve giyim tarzında değişikliğe giden ünlü sunucunun eski ve yeni fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Son görüntüsü çok konuşuldu! Murat Ceylan değişimin nedenini açıkladı

Ceylan’ın görünümündeki değişim üzerine sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken, bu yorumlardan biri ünlü sunucunun dikkatini çekti.

“BEN YİNE AYNI İNSANIM”

Murat Ceylan, kendisine yönelik yapılan bir yoruma sosyal medya hesabından cevap verdi. Ünlü sunucu, “Aşk olsun. Ben yine aynı insanım” ifadelerini kullanarak görünümündeki değişime ilişkin yorumunu paylaştı.

Son görüntüsü çok konuşuldu! Murat Ceylan değişimin nedenini açıkladı

YAĞ ORANINI DÜŞÜRMÜŞ

Ceylan, yıllar içerisindeki fiziksel değişiminin nedenine de açıklık getirdi. Ünlü sunucu, bir klipte canlandırdığı karakter nedeniyle yağ oranını düşürdüğünü ve bu süreçte kilo verdiğini belirtti.

O dönemdeki görüntüsünün ardından yeniden kilo aldığını ifade eden Ceylan, şu an söz konusu döneme kıyasla yaklaşık 4 kilo daha fazla olduğunu söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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