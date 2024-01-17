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    Son görüntüsü şaşırtan Gökhan Özen veryansın etti, estetik iddialarına filtresiz videoyla cevap verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Uzun süredir yurt dışında yaşayan Gökhan Özen, Türkiye’ye döndü. Ayağının tozuyla bir ödül törenine katılan şarkıcı yüzündeki değişimle dikkat çekti. Son görüntüsüyle şaşırtan isim, estetik yaptırdığı haberlerine sosyal medyada yayınladığı filtresiz videoyla cevap verdi.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Söylediği şarkılarla bir döneme damga vuran şarkıcı Gökhan Özen’in, katıldığı bir ödül törenindeki görüntüsü sonrası estetik yaptırdığı iddia edildi. Görüntülerde yüzündeki değişim dikkat çeken Özen, hakkındaki yorumlara veryansın etti. 

    Son görüntüsü şaşırtan Gökhan Özen veryansın etti, estetik iddialarına filtresiz videoyla cevap verdi

    “YÜZÜMDE HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI”

    Çekilen görüntülerde filtre kullanıldığını belirten şarkıcı, estetik iddialarını yalanladı ve sadece gözlerinden bir operasyon geçirdiğinin altını çizdi.

    Özen, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

    “Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış, 'Gökhan böyle haberler çıkıyor, yüzünden geçirdiğin ameliyatla ilgili…' Bir baktım, dün ödül törenine gidiyorum. Beni çeken arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onda da sağlık amaçlı mecburen geçirdim.” 

    Son görüntüsü şaşırtan Gökhan Özen veryansın etti, estetik iddialarına filtresiz videoyla cevap verdi

    “BANA İFTİRA ATIYORLAR”

    Botoks da yaptırmadığının altını çizen şarkıcı, sözlerinin devamında şunları söyledi: 

    “İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın diye en azından beni seven insanlara karşı bunu söylüyorum. Yüzüm kendi yüzüm. Botoks yaptırdığım söyleniyor. Bana iftira atıldığını şuradan anlayabilirsiniz, botoks yaptıran insanların alnı bu şekilde kırışmaz.”

    Son görüntüsü şaşırtan Gökhan Özen veryansın etti, estetik iddialarına filtresiz videoyla cevap verdi

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gökhan ÖzenEstetikBotoks
    Haberler > Magazin > Son görüntüsü şaşırtan Gökhan Özen veryansın etti, estetik iddialarına filtresiz videoyla cevap verdi
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