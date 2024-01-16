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    Botoks yaptıran Rafet El Roman’ı kimse tanıyamadı! ‘Yakışıklılığım resmen mahvoldu’

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Rafet El Roman, botoks yaptırdığını açıkladı. Pişman olduğunu belirten şarkıcı, “Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu” dedi.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ‘Direniyorum’ , ‘Yalancı Şahidim’ , ‘Sorma Neden’ gibi şarkıları ve başarılı sahne performanslarıyla adından söz ettiren Rafet El Roman, botoks yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf etti. 

    Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ‘vazektomi’ operasyonu geçirdiğini ve artık çocuğunun olmayacağını belirten Rafet El Roman, günlerce konuşulmuştu. 

    55 yaşındaki şarkıcı, son olarak değişimiyle gündeme geldi. Bir etkinliğe katılan isim dolgun elmacık kemikleri ve gergin cildiyle dikkat çekti.

    Botoks yaptıran Rafet El Roman’ı kimse tanıyamadı! ‘Yakışıklılığım resmen mahvoldu’

    “BOTOKS YAPTIRDIM, YAPTIRMAZ OLAYDIM”

    Ünlü şarkıcı için sosyal medyada “Estetik yaptırmış” , “Gözleri ufacık kalmış” , “Bu kim, tanıyamadım” şeklinde yorumlar yapıldı. 

    Bu yorumların ardından Rafet El Roman sessizliğini bozdu ve botoks yaptırdığını itiraf etti. 2. Sayfa'nın Instagram hesabına yaptığı açıklamada “Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu” ifadelerini kullandı.

    Botoks yaptıran Rafet El Roman’ı kimse tanıyamadı! ‘Yakışıklılığım resmen mahvoldu’

    Rafet El Roman'ın son hali...

    EVLENİYOR

    Rafet El Roman, 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop ile evli kalmıştı. Daha sonra ise 2014 yılında Ceren Kaplakarslan ile nikah masasına oturdu. Çift, 2017 yılında boşandı. Ünlü şarkıcı şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile birlikte. İkili, evliliğe yeşil ışık yaktı.

    Botoks yaptıran Rafet El Roman’ı kimse tanıyamadı! ‘Yakışıklılığım resmen mahvoldu’

    Rafet El Roman, verdiği bir röportajda evleneceğinin müjdesini “İlk defa söyleyeyim, aileler tanıştı. Çok iyi ve çok güzel insanlar. İlk tanışmamız gayet güzel geçti” sözleriyle verdi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rafet El RomanEstetikBotoks
    Haberler > Magazin > Botoks yaptıran Rafet El Roman’ı kimse tanıyamadı! ‘Yakışıklılığım resmen mahvoldu’
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