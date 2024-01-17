Ünlülerin botoks pişmanlığı, alay konusu oldular

17 Ocak 2024 07:57 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 08:03

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - ABD’de yaşayan ve yıllar sonra konser vermek için geri dönen şarkıcı Gökhan Özen’in estetikli hâli görenleri şaşkınlığa uğrattı. Özen, görüntüsü ile ilgili yaptığı açıklamada “Görüş alanım çok daralmıştı. Gözlerimden operasyon geçirdim. Estetik amaçlı değil” dese de sevenlerini ikna edemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Gökhan Özen’in elmacık kemiklerindeki yağ enjeksiyonlarına dikkat çekerek “Gökhan yakışıklı çocuktu, nasıl çirkinleşirim diye yapmış, resmen tavşan gibi olmuş” şeklinde yorumlar yaptı.

Rafet El Roman “Arkadaşlar botoks yaptırdım. Yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu” diyerek sosyal medyadan pişmanlığını dile getirdi.

Şimdiye kadar üç defa botoks yaptıran şarkıcı Mustafa Sandal da değişen görüntüsüyle sevenlerine şaşkına çevirmişti. Sandal “Yüzümü tazeledim, gençleştim” demişti. Artık sadece kadınların değil erkeklerin de estetik uygulama talebinde bulunduklarını söyleyen Medikal Estetik Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş “Estetik uygulamalarda doğaldan çok uzaklaşmamak ve abartmamak gerek. Sanatçılar aynı zamanda rol model oldukları için moda akımlara kapılmamalı” tavsiyesinde bulundu.