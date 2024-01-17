Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ünlülerin botoks pişmanlığı, alay konusu oldular

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Mustafa Sandal, Rafet El Roman ve Gökhan Özen gibi sanatçıların botoks sevdası hezimetle sonuçlandı, alay konusu oldu.

    Ünlülerin botoks pişmanlığı, alay konusu oldular
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - ABD’de yaşayan ve yıllar sonra konser vermek için geri dönen şarkıcı Gökhan Özen’in estetikli hâli görenleri şaşkınlığa uğrattı. Özen, görüntüsü ile ilgili yaptığı açıklamada “Görüş alanım çok daralmıştı. Gözlerimden operasyon geçirdim. Estetik amaçlı değil” dese de sevenlerini ikna edemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Gökhan Özen’in elmacık kemiklerindeki yağ enjeksiyonlarına dikkat çekerek “Gökhan yakışıklı çocuktu, nasıl çirkinleşirim diye yapmış, resmen tavşan gibi olmuş” şeklinde yorumlar yaptı.

    Rafet El Roman “Arkadaşlar botoks yaptırdım. Yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu” diyerek sosyal medyadan pişmanlığını dile getirdi.

    Şimdiye kadar üç defa botoks yaptıran şarkıcı Mustafa Sandal da değişen görüntüsüyle sevenlerine şaşkına çevirmişti. Sandal “Yüzümü tazeledim, gençleştim” demişti. Artık sadece kadınların değil erkeklerin de estetik uygulama talebinde bulunduklarını söyleyen Medikal Estetik Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş “Estetik uygulamalarda doğaldan çok uzaklaşmamak ve abartmamak gerek. Sanatçılar aynı zamanda rol model oldukları için moda akımlara kapılmamalı” tavsiyesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rafet El RomanMustafa SandalGökhan ÖzenBotoks
    Haberler > Magazin > Ünlülerin botoks pişmanlığı, alay konusu oldular
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf - MagazinTeletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğrafŞehitler için söylediği sözler tepki çeken Müge Anlı ‘vatan haini’ yakıştırmasına ateş püskürdü - Magazin‘Vatan haini’ yakıştırmasına ateş püskürdüNihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı - MagazinYapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladıDevrim Yakut ayağını kırdı, Camdaki Kız'daki dostları ziyaretine koştu - MagazinDevrim Yakut ayağını kırdı, Camdaki Kız'daki dostları ziyaretine koştuKahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü! - MagazinKahreden olay… Ünlü şarkıcı Esra Akman aldığı acı haberle yıkıldı, kardeşi 10. kattan düştü!Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu - MagazinTuran ailesine yeni ‘bebe’, mutluluktan havalara uçtularBotoks yaptıran Rafet El Roman’ı kimse tanıyamadı! ‘Yakışıklılığım resmen mahvoldu’ - MagazinÜnlü şarkıcı bin pişman: Yakışıklılığım mahvolduÇocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol saçlarını uzattı, yeni imajıyla çok konuşuldu - MagazinÇocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol saçlarını uzattı, yeni imajıyla çok konuşulduTürk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybetti - MagazinTürk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybettiEstetik iddiasıyla gündeme gelen Gökhan Özen yüzündeki değişimin nedenini açıkladı - MagazinEstetik iddiasıyla gündeme gelen Gökhan Özen yüzündeki değişimin nedenini açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...