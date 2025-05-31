Suavi dolandırıcıların hedefi oldu! Parayı gönderdi, bir daha ulaşamadı

Suavi, internette ikinci el eşya satışlarının yapıldığı uygulamadan piyano siparişi verdi. 20 bin TL ödeyen ünlü şarkıcı, ilandaki iletişim numarasına ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suavi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatırken; bir kişi gözaltına alındı.

Suavi, geçtiğimiz yıl piyano satın almak için internette araştırma yapmaya başladı. Bu sırada ikinci el eşya satışlarının yapıldığı bir uygulamadaki piyano dikkatini çekti. Şarkıcı, satıcıdan ürünle ilgili bilgileri öğrendikten sonra piyanoyu almaya kararı verdi.

PİYANO GELMEYİNCE DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; piyanonun 20 bin TL'lik ücretini ödeyen Suavi, planlanan sürede kargonun gelmemesi üzerine ilandaki kişiye ulaşmak istedi. Şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan şarkıcı, savcılığa gidip şikâyetçi oldu.

"PARAYI GÖNDERDİM, MAĞDUR OLDUM"

Suavi, adliyedeki ifadesinde, piyano satın almak için ilanı gördüğünü, ilgili kişiyle iletişime geçtikten sonra müzik aletini satın almaya karar verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, 20 bin TL'yi gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek, mağdur olduğunu kaydetti.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.