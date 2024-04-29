Suphiye Orancı’nın kızı Duygu Nebioğlu’na mesajı kafaları karıştırdı! Gerçek çok başka çıktı

Metin Akpınar’ın DNA testiyle öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına açılan hesaba gelen bir mesajı paylaştı. Mesajda yazan “İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz” ifadeleri kafaları karıştırırken, Nebioğlu hesabın gerçek olmadığını duyurdu.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’nın adına açılan sahte hesap konusunda uyarı yaptı.

“İNŞALLAH METİN AKPINAR SANA ZIRNIK MİRAS BIRAKMAZ”

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz hafta annesi Suphiye Orancı’yı aramak ve diğer kardeşlerinin babalarının kim olduğunu bulmak için Müge Anlı’nın programına çıkmış ancak olumlu bir cevap alamamıştı. Kızının çağrısına kulak asmayan Orancı adına Instagram’da ‘suphiye_oranci’ adlı bir hesap açıldı. Bu hesaptan Nebioğlu’na şu mesajlar geldi:

-Noldu Duygu işine gelmeyince yorumlara kapadın? İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz.

- Anneni arıyorum diye Müge Anlı’ya çıktın, döndün ablalarının babalarına geldin. Ablalarının aklı yok mu onların araması lazım.

DUYGU NEBİOĞLU: SUPHİYE ORANCI HESABI SAHTE

Bu mesajlara çok kızan Duygu Nebioğlu, annesi adına açılan bu hesabın sahte olduğunu belirtti. Nebioğlu, mesajları paylaştıktan sonra “Bu hesap annemin hesabı değildir. Lütfen şikayet eder misiniz? Doğru yolda olmasaydım. Eğer beni, bizi rahatsız eden hesaplarla karşılaşmayacaktık. Malum dayak yiyince dayak atmayı öğreniyorsun. Sen her kimsen seni attığın mesajlarla döverim sanıyorsan yanılıyorsun. Senin ve senin gibileri yıllardır emek verdiğim zekamla gömerim” sözleriyle öfke kustu.

“TEZLERİNİ NASIL ÇÜRÜTTÜĞÜMÜ HAFTA İÇİ ANLATIYORUM”

Duygu Nebioğlu daha sonra ise kendi fotoğrafını yayınladı ve “İyi kötü mesajları okurken ben! Tezlerini nasıl çürüttüğünü hafta içi anlatıyorum. 1980 yıllarını konuşacağız” sözleriyle dikkat çekti.