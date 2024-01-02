Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…

    Survivor All Star 2024, heyecanlı başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın daha ilk bölümünde sinirler gerildi. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği anlarda Poyraz ve Turabi arasında yaşanan tartışmaya arkadaşları müdahale etti.

    Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2024 All Star, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara geldi. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen program Turabi-Poyraz kavgasıyla başladı.

    ZIPLAYAN ARABAYLA ŞOV YAPTI

    Her sene programa farklı bir şekilde başlayan Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star’a eski model modifiyeli bir arabayla giriş yaptı. Amerikan otomobil üreticisi Buick marka bir Regal ile şov yapan yapan Ilıcalı, otomobille adeta dans etti. Klasik aracı kullanan ünlü isim Hakan ve Sahra’yı da yanına alarak zıplayan arabayla yarışmacıların yanına kadar geldi.

    Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…

    TURABİ-POYRAZ ARASINDA GERGİN ANLAR

    Merakla beklenen yarışmanın ilk bölümüne Turabi ve Poyraz kavgası damga vurdu. Yarışma esnasında gerilen iki yarışmacıdan Poyraz, Turabi’ye “Seni ağlatacağım” derken, Turabi ise “Aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin. Steroid bebeği” şeklinde karşılık verdi.

    Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…

    Turabi'nin küfürlü sözlerine karşılık Poyraz “Sen şampiyonsan efendiliği öğreneceksin” dedi. Turabi ise “Tıpış tıpış göndereceğim seni” diye cevap verdi. O anlarda Turabi ve Poyraz’ı yarışmacı arkadaşları zor tuttu.

    Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…

    ACUN ILICALI’DAN KIRMIZI UYARI

    İki isim daha sonra konseyde yüzleşti. Olayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, “Bizim açımızdan çok erken. Gergin dakikalar yaşandı. Oyun sahalarındaki gerilime her zaman başka bakıyoruz. Adrenalin yükselebilir ancak bu gerilimlerde işin bir soğuması lazım. Gerilimin fazla uzadığını gördük” dedi. Turabi’nin ağzından tasvip edilmeyen sözlerin çıktığını belirten Ilıcalı, kırmızı uyarı yayınladı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SurvivorSurvivor All Star2024Acun IlıcalıTv8
    Haberler > Magazin > Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2023’te aramızdan ayrılan ünlüler - Magazin2023’te aramızdan ayrılan ünlülerDilan Polat'ın kara kutusu Şule'den olay gönderme! - MagazinDilan Polat'ın kara kutusu Şule'den olay gönderme!Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı - MagazinDilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldıSüper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı - MagazinSüper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındıSurvivor'ın sezonluk maliyetini ilk kez açıkladı - MagazinSurvivor'ın sezonluk maliyetini ilk kez açıkladıDünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler - MagazinDünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler80 milyon TL'ye 'evet' dediler - Magazin80 milyon TL'ye 'evet' dedilerKötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var - MagazinKötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim varMüge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti - MagazinMüge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda ettiAcun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladı - MagazinAcun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...