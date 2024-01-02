Survivor All Star 2024 Turabi ve Poyraz kavgasıyla başladı! Acun Ilıcalı’dan kırmızı uyarı…
Survivor All Star 2024, heyecanlı başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın daha ilk bölümünde sinirler gerildi. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği anlarda Poyraz ve Turabi arasında yaşanan tartışmaya arkadaşları müdahale etti.
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2024 All Star, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara geldi. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen program Turabi-Poyraz kavgasıyla başladı.
ZIPLAYAN ARABAYLA ŞOV YAPTI
Her sene programa farklı bir şekilde başlayan Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star’a eski model modifiyeli bir arabayla giriş yaptı. Amerikan otomobil üreticisi Buick marka bir Regal ile şov yapan yapan Ilıcalı, otomobille adeta dans etti. Klasik aracı kullanan ünlü isim Hakan ve Sahra’yı da yanına alarak zıplayan arabayla yarışmacıların yanına kadar geldi.
TURABİ-POYRAZ ARASINDA GERGİN ANLAR
Merakla beklenen yarışmanın ilk bölümüne Turabi ve Poyraz kavgası damga vurdu. Yarışma esnasında gerilen iki yarışmacıdan Poyraz, Turabi’ye “Seni ağlatacağım” derken, Turabi ise “Aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin. Steroid bebeği” şeklinde karşılık verdi.
Turabi'nin küfürlü sözlerine karşılık Poyraz “Sen şampiyonsan efendiliği öğreneceksin” dedi. Turabi ise “Tıpış tıpış göndereceğim seni” diye cevap verdi. O anlarda Turabi ve Poyraz’ı yarışmacı arkadaşları zor tuttu.
ACUN ILICALI’DAN KIRMIZI UYARI
İki isim daha sonra konseyde yüzleşti. Olayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, “Bizim açımızdan çok erken. Gergin dakikalar yaşandı. Oyun sahalarındaki gerilime her zaman başka bakıyoruz. Adrenalin yükselebilir ancak bu gerilimlerde işin bir soğuması lazım. Gerilimin fazla uzadığını gördük” dedi. Turabi’nin ağzından tasvip edilmeyen sözlerin çıktığını belirten Ilıcalı, kırmızı uyarı yayınladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi