Survivor All Star’a sürpriz veda: Sahra Işık yarışmayı bıraktı

Survivor All Star’ın 15 Şubat (dün akşam) ekrana gelen yeni bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı. Sunucu Murat Ceylan, yarışmadan Sahra Işık’ın kendi isteğiyle ayrıldığını “Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorundayız” sözleriyle duyurdu.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sunucu Murat Ceylan, mavi takımda yarışan Sahra Işık’ın yarışmadan çekildiğini belirtti.

“BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ PAYLAŞTI, SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ”

Survivor’da heyecanla geçmesi beklenen ve Sahra, Aysu, Aleyna ve Pınar arasında yapılacak düello öncesi Murat Ceylan, konuşma yaparak Sahra’nın veda ettiğini açıkladı. Konuşmasında “Normalde bu akşam Survivor All Star’da dört adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra, maalesef Survivor All Star’a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil, kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“SAHRA’NIN OLMAMASI DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRDİ”

Sözlerinin devamında ise “Maalesef böyle başlamak istemezdik, esas önemli olan üç adayımız ile konuşacağım, oyun nasıl oynanacak, ne olacak bunları anlatacağım” dedi.

Sahra’nın yarışmadan çekilme kararının açıklanması sonrası düello adaylarından yorumları istendi. Pınar “Benim için ekstra şok etkisine neden oldu, normalde benim rakibim düelloda Sahra olacaktı. Keşke bu kararı daha önce alsaydı da herkes Rio’dayken ona özel ve zayıf yönleriyle ilgili yapmayı planladığım atışla ilgili farklı stratejiler düşünseydim. Ama yapacak bir şey yok, burası Survivor” derken, Aysu ise “Sahra’nın burada olmasını çok isterdim. Herkes için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu. Aleyna ise “Sahra’nın olmaması dinamikleri değiştirdi. Yapacak bir şey yok. Hak eden kazansın, bütün arkadaşlarımı çok seviyorum” dedi.

VEDA SONRASI İMALI PAYLAŞIM

Survivor All Star yarışmasını bırakma kararı alan Sahra Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Işık paylaşımında “Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran ka***lerin hayatını bitirmeye geliyorum. N - M – S” ifadelerini kullandı.