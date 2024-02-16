Okan Buruk'un 17 milyon euroluk yıldızını 33 yıl önceki skandal transfere benzetti: Bu aynı Iorfa gibi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turunda Sparta Prag'ı Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'yle 3-2 yenen Galatasaray'da alınan galibiyetin sevinci yaşanırken, 90 dakikanın ardından Ümit Özat'ın Sarı Kırmızılı forveti Dominic Iorfa'ya benzetmesi ise bir hayli dikkat çekti. İşte 5 golün atıldığı karşılaşmanın yansımaları...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında bir hayli zorlanmasına rağmen mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın yüksek temposu oldukça beğeni topladı. Karşılaşmanın ardından 'BTV' kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ümit Özat, Okan Buruk'un yeni transferi Vinicius'u Iorfa'ya benzetirken ünlü yorumcunun 'Okan Buruk'un ileride Mertens-İcardi ya da İcardi-Zaha'yla oynaması gerekiyordu' sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.

İşte Ümit Özat'ın değerlendirmeleri...

MUSLERA TÜRKİYE'YE GELEN EN İYİ KALECİLERDEN BİRİ

Galatasaray sistemli bir takıma karşı oynadı maçın yıldızı Kerem Demirbay'dı, sanki Redondo gibiydi. Sparta Prag'ın baskısını Fernando Muslera kırmıştır, Muslera Türk futboluna gelen en iyi kalecilerden biri, Muslera son 30 yılın en iyi kalecisi.

BERKAN KUTLU'YU NEDEN GÖNDERDİN?

Berkan müthiş oynadı, Okan Buruk Kazımcan'ı oynatıp Berkan'ı göndermişti acaba hoca hiç içerlenmiş midir? Boey'in gidişinden sonra Sanchez'in oyun kurma yüzdesi yarı yarıya azaldı. Kaan'ın defansif anlamda oyunu iyi ama ofansta Boey kadar etkili değil. İlk 10 dakika maç Prag adına 2-0 olabilirdi, bu skor Galatasaraylıları yanıltmasın Prag 5 tane atabilirdi.

ZAHA'YI 10 DAKİKA OYNATMAK İÇİN Mİ O KADAR PARA VERDİNİZ?

Eğer İcardi gol atmasaydı herkes 'Okan Buruk İcardi'ye niye tahammül ediyor' diyebilirdi ama İcardi son 10 haftanın en iyi futbolunu oynadı. Okan Buruk namaz kılıyor mu bilmiyorum ama eğer kılıyorsa 1 vakit de Mertens için kılsın. Zaha oyuna geç girdi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girebilirdi sen 10 dakika oynatmak için mi bu adama bu parayı verdin?

VİNİCİUS IORFA GİBİ

1-0 öndesin Abdülkerim'i yine oyuna al arkayı 5'le önlerine koy 3 orta saha maçı kitle ilerde Mertens-İcardi, gerekirse Mertens'i çıkar Zaha İcardi. Galatasaray'ın yeni transferi Vinicius bildiğiniz Iorfa, Galatasaray'ın nur topu gibi Iorfa'sı oldu. Okan Buruk bugün yanlışlarını görecek, kazanırken görecek. Iorfa 1991 yılında Peterborough'dan transfer edilmiş oyuncu Galatasaray'da gol atamadan geri gönderilmişti. Sarı Kırmızılı kulüp devre arasında Brezilyalı golcü Vinicius'u Fulham'dan kiralamıştı. Vinicius 2019'da Napoli'den Benfica'ya 17 milyon euro'ya gitmişti.