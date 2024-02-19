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    • Haberler > Magazin > Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı'nın müdahalesi gecikmedi

    Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı'nın müdahalesi gecikmedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı&#039;nın müdahalesi gecikmedi
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    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor All Star’ın dün akşam (19 Şubat) ekrana gelen yeni bölümünde oyunlardan çok yarışmacıların kavgaları dikkat çekti. Hakan ile Ogeday arasındaki gerilim büyük bir kavgaya dönüştü. Ogeday’ı sakinleştirmek için devreye Acun Ilıcalı girdi, Hakan ise söylenerek oyun alanını terk etti.

    Survivor All Star 2024’ün son bölümünde ortalık tam anlamıyla karıştı. Oyun öncesi ve devamında yaşanan gerginlik tüm yarışmacılara yansıdı. Günün en büyük kavgası ise Hakan ile Ogeday arasında yaşandı. İki yarışmacının da sinir krizi geçirdiği anlarda Acun Ilıcalı devreye girerek olaya müdahale etti. 

    Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı'nın müdahalesi gecikmedi

    Survivor’da aynı takımda yarışan Hakan ile Ogeday dokunulmaz oyununu kaybedince sinirler gerildi. Ogeday’ın öfkesine hakim olamayarak dekorlara tekme atması Hakan’ı sinirlendirdi. İkili arasında yaşanan sözlü atışmaya küfürler dahil oldu. 

    Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı'nın müdahalesi gecikmedi

    HAKAN İLE OGEDAY KAVGASINDA ORTALIK KARIŞTI

    Hakan’ın “Sakin olacaksın kardeşim abartmayacaksın. Böyle bir şey yok. Bağırıp çağırıyorsun burada. Abartma en kötü oyun kaybediyoruz burada” sözlerine Ogeday “Şov yapma, bırak şovu. Takıma katkın olsun” diye karşılık verdi. Ogeday’ın elindeki şişeyi fırlatıp “Panorama’da anlatırsın bunu” demesine sinirlenen Hakan bir anda oturduğu yerden kalktı ve Ogeday’ın üzerine doğru yürüdü. 

    Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı'nın müdahalesi gecikmedi

    ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

    İki yarışmacıyı arkadaşları sakinleştirmekte güçlük çekince Acun Ilıcalı oyun alanına gelerek olaya müdahale etti. Ilıcalı Hakan’a kızarak “Abi insanların üzerine gitme aynı şeyi yapıyorsun devamlı susacaksın. Ayrıl abi ayrıl... Kızgın adamın üzerine gidiyorsun devamlı, ayrıl” dedi. Hakan’ın konuşmaya devam etmesine sinirlenen yarışmacı arkadaşları “Hakan yeter, sesini kes” diyerek tepki gösterdi.

    Survivor All Star’da büyük kavga: Hakan ile Ogeday birbirine girdi, Acun Ilıcalı'nın müdahalesi gecikmedi

    Yaşanan olayı daha sonra ada konseyinde gündeme getiren Acun Ilıcalı “Kayıtları seyretmemiz lazım. Oylama bittikten sonra diğer konseyi çekeceğiz, onu da yarın seyircilerimize seyrettireceğiz” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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