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Survivor All Star’dan elenen Yaman gözyaşlarına hakim olamadı! Ögeday’a söyledikleri dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star’dan elenen Yaman gözyaşlarına hakim olamadı! Ögeday’a söyledikleri dikkat çekti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yaman, Batuhan, Yunus Emre ve Özgür’ün potada olduğu yarışma, rekabet dolu düellolara sahne oldu. Gecenin sonunda ise iddialı yarışması Yaman, Survivor All Star’daki hayallerine veda etti.

Survivor All Star’da eleme potasında yer alan 4 yıldız yarışmacı arasında düello oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede Yaman, gözyaşlarıyla yarışmadan elendi. 

YAMAN VEDA ETTİ

Dün akşamki bölümde ilk olarak Yaman ve Yunus Emre düelloya çıktı. İkili arasında galip gelen Yunus Emre potadan adını sildirdi. Daha sonra ise Özgür ve Batuhan yarıştı. Özgür’ün birinci çıkmasıyla bu sefer Yaman ve Batuhan final etabında karşı karşıya geldi. Kaybeden isim Yaman, Survivor’daki hayallerine veda etti. 

Survivor All Star’dan elenen Yaman gözyaşlarına hakim olamadı! Ögeday’a söyledikleri dikkat çekti - 1. Resim

DUYGUSAL KONUŞMA: HAKKINIZI HELAL EDİN

Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Yaman, şöyle konuştu:

“Yıllardır Survivor'ı izliyorum ben gerçekten. Burada izlediğim çok büyük isimler var, hepsi çok iyi zaten. Bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım ve bana nasip oldu. Survivor olmadan All Star oldum. Çok hayal ettiğim isimlerle birlikte yarışıyorum, çok güzel isimlerle yarışıyorum. Saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin, siz benim içimi biliyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi” dedi.

Survivor All Star’dan elenen Yaman gözyaşlarına hakim olamadı! Ögeday’a söyledikleri dikkat çekti - 2. Resim

YAMAN’DAN OGEDAY’A: HERKESİN ŞAMPİYONU SENSİN

Arkadaşlarına tek tek sarılan Yaman, Ogeday’la vedalaştığı esnada “Kendine iyi bak. Herkesin şampiyonu sensin” sözleriyle dikkat çekti.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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