Survivor All Star 2024 birleşme partisi 21 Nisan tarihinde yapılacak... Takımlar değişecek mi?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Survivor birleşme ne zaman 2024, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor All Star 2024'te beklenen an geldi. Survivor tutkunları, Survivor All Star 2024 Birleşme Partisi'ne dair detayları merak ediyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman, takımlar karışacak mı? Survivor 2024 ne kadar sürecek?
Survivor All Star 2024'te finale doğru adım adım yaklaşılıyor. Birleşme partisi tarihi belli oldu. Survivor All Star 2024'te birleşme partisi ise geldi çattı. Peki, Survivor All Star 2024 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Takımlar karışacak mı?
SURVİVOR ALL STAR'DA GÖZLER BİRLEŞME PARTİSİNE ÇEVRİLDİ
1 Ocak'ta ilk bölümü ekrana gelen Survivor All Star 2024 mücadelesinde birleşme partisi 21 Nisan Pazar günü yapılacak. Şarkılar, danslar ve bol kahkahalarla dolu birleşme partisinin detayları netleşiyor.
Partinin Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. 21 Nisan tarihinde yapılacak olan birleşme partisinde yarışmacılar, birbirinden lezzetli yemeklerin ve eğlenceli etkinliklerin tadını çıkaracak.
SURVİVOR'DA TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?
Survivor All Star 2024'te takımların ne zaman karışacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak birleşme partisinden sonra takımların karışması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi