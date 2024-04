Survivor All Star 2024 birleşme partisi 21 Nisan tarihinde yapılacak... Takımlar değişecek mi?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Survivor birleşme ne zaman 2024, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor All Star 2024'te beklenen an geldi. Survivor tutkunları, Survivor All Star 2024 Birleşme Partisi'ne dair detayları merak ediyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman, takımlar karışacak mı? Survivor 2024 ne kadar sürecek?