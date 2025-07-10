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Haberler > Sağlık > Bebekler için ilk sıtma ilacı onaylandı! İhtiyacı olan ülkelere kârsız verilecek

Bebekler için ilk sıtma ilacı onaylandı! İhtiyacı olan ülkelere kârsız verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bebekler için ilk sıtma ilacı onaylandı! İhtiyacı olan ülkelere kârsız verilecek
Sıtma, Bebek, Çocuk Sağlığı, Sağlık, Novartis, Afrika, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıtmaya yakalanan bebek ve 5 kilograma kadarki küçük çocukların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilk sıtma ilacı, İsviçre’nin resmî ilaç denetim kurumu Swissmedic tarafından onaylandı.

Geliştirilen ilaç, Swissmedic testlerinden geçerek bebek ve küçük çocukların tedavilerinde kullanımı onaylanan ilk sıtma ilacı oldu. Yeni sıtma ilacıyla eski tedavilerde bebeklerde görülen doz aşımı tehlikesine çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis tarafından geliştirilen ilacın birkaç hafta içinde sıtma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerde kâr amacı gütmeden kullanıma sunulması planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2023 verilerine göre sıtma, büyük çoğunluğu Afrika’da olmak üzere 597 bin ölüme sebep olurken, ölümlerin yüzde 76’sını 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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