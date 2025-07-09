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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Belediye Meclisi başkanvekilini seçecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Belediye Meclisi başkanvekilini seçecek
İçişleri Bakanlığı, Zeydan Karalar, Adana, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Kamuoyunun gündeminde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak ve başkanvekili seçim tarihi gündeme geliyor.

Adana'da belediye yönetiminde yaşanan gelişmeler ışığında İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yerine geçici yönetimin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak merak ediliyor. 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 Temmuz 2025'te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararı aldı. 

Kamuoyunun gündeminde ise başkanlık koltuğuna geçecek isim var. Şimdiye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili kimin olacağı resmi olarak açıklanmadı. Belediye Meclisi'nden çıkacak adaylar ve yapılacak oylama sonucu bekleniyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Belediye Meclisi başkanvekilini seçecek - 1. Resim

BELEDİYE MECLİSİ'NDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP 45 sandalye, Cumhur İttifakı olarak AK Parti 12, MHP 16 sandalyeye sahip. Yeniden Refah 2 ve İyi Parti'den 1 sandalye bulunuyor. Meclis'te CHP'nin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Belediye Meclisi başkanvekilini seçecek - 2. Resim

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Kanunu'na göre, görevden uzaklaştırma sonrası belediye meclisi 10 gün içinde toplanarak yeni başkan vekilini seçecek. Seçim tarihinin Valilik tarafından açıklanması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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