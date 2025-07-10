Sıcaklarda gece de su için! Su şişesi yatarken de baş ucunuzda bulunsun

İçinde bulunduğunuz kavurucu sıcaklarda bol bol su içmek son derece önemli. Ancak uzmanlar gündüz olduğu kadar gece de su şişesinin baş ucumuzda bulunması gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Su içmenin, vücut sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı olduğunu söyleyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, “Geceleri su içtiğinizde vücudun sıcaklığı değiştiği için bu durum uykunuzu olumlu etkileyebilir. Ayrıca su, sindirim sisteminizin problemsiz çalışmasına yardımcı olur. Gece su içmek, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sorunlarının önüne geçer. Ayrıca böbreklerinizin toksinleri daha etkili ve kolay bir şekilde filtrelemesine yardımcı olur. Gece kas krampları yaşıyorsanız bunun da ilacı sudur. Uyurken yaşanan kas krampları, dehidrasyondan kaynaklanabilir. Bu yüzden yatmadan önce su içmek, kas kramplarının önüne geçer” dedi.



