Dondurma dişe düşman! Ev yapımını tercih edin

Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dt. Nurgül Demir, rafine şekerli ve yapışkan dondurmaların çürük riskini artırdığını belirterek, krokanlı ve karamelize parçalı çeşitlerin dişler için tehdit oluşturduğunu söyledi. Demir, katkısız ve doğal içerikli dondurmaların tercih edilmesini, ev yapımı sade veya meyveli seçeneklerin ise daha sağlıklı bir alternatif sunduğunu vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Piyasada satılan pek çok dondurmanın rafine şeker içerdiği ve yapışkan yapısıyla diş yüzeyine tutunarak çürük riskini artırdığı uyarısında bulunan Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dt. Nurgül Demir, “Özellikle krokanlı, karamelize parçalar dişler için tehdit oluşturur” dedi.

Doğal içerikli, katkısız ve soğuk zinciri korunmuş dondurmaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dt. Demir, “Dondurma kalsiyum ve protein içeriği sayesinde daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Evde sade ya da mevsim meyveleri ile hazırlanan dondurmalar tercih edilebilir. Her ne kadar sağlıklı da olsa günde iki topu geçmemekte fayda var” değerlendirmesini yaptı.