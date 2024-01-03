Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı bombayı patlattı, yarışmacılar sevinçten kendilerini yere attı

3 Ocak 2024 15:25 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 15:26

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak 2 günlük büyük ödülü ilk hafta vereceklerinin müjdesini verdi. Ödülü duyan yerinde duramadı. Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı 2 günlük Kolombiya tatiline götüreceğini açıkladı.

SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK!

Ada konseyinde yarışmacılara büyük sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, "Sürprizleri severiz. Ödülü kazanan takımı Kolombiya'ya götürüyoruz. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Seyahati kazanan takım 2 gün boyunca Kolombiya'da olacak. Bir takım, Survivor tarihinin uzun ödüllerinden birini daha ilk haftadan yaşayacak. All Star'ı anca böyle şaşırtabiliriz dedik. Tahmin ediyorum ki başardık" dedi.

YARIŞMACILAR SEVİNÇTEN YERİNDE DURAMADI

Ilıcalı'nın sürprizi karşısında ağızları açık kalan yarışmacılar, sevinçten yerinde duramadı.