Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı bombayı patlattı, yarışmacılar sevinçten kendilerini yere attı
Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Geniş kadrosuyla adından söz ettiren Survivor’da bir ilk yaşandı. Acun Ilıcalı ‘Bir ilk’ diyerek duyurdu. Yarışmacılar sevinçten kendilerini yere attı. Ödülü duyan şaşıp kalıyor.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak 2 günlük büyük ödülü ilk hafta vereceklerinin müjdesini verdi. Ödülü duyan yerinde duramadı. Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı 2 günlük Kolombiya tatiline götüreceğini açıkladı.
SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK!
Ada konseyinde yarışmacılara büyük sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, "Sürprizleri severiz. Ödülü kazanan takımı Kolombiya'ya götürüyoruz. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Seyahati kazanan takım 2 gün boyunca Kolombiya'da olacak. Bir takım, Survivor tarihinin uzun ödüllerinden birini daha ilk haftadan yaşayacak. All Star'ı anca böyle şaşırtabiliriz dedik. Tahmin ediyorum ki başardık" dedi.
YARIŞMACILAR SEVİNÇTEN YERİNDE DURAMADI
Ilıcalı'nın sürprizi karşısında ağızları açık kalan yarışmacılar, sevinçten yerinde duramadı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi