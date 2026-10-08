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Survivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası

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Survivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası
Başlık ResmiSurvivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Gel Konuşalım” programında sosyal medya platformu TikTok üzerinden elde edilen kazançlar konuşuldu. Programın sunucularından Hakan Hatipoğlu’nun, bir Survivor yarışmacısının TikTok canlı yayınlarından elde ettiği gelire ilişkin ortaya attığı iddia ise kısa sürede gündem oldu. Hatipoğlu, ismini açıklamadığı yarışmacının yalnızca bir gecede 300-400 bin lira kazandığını, aylık gelirinin ise 5-6 milyonu bulduğunu belirtti.

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“Gel Konuşalım” programında Nur Tuğba Namlı ve Seray Sever ile TikTok platformu ve sosyal medya yayınları üzerine konuşan Hakan Hatipoğlu, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. TikTok’ta gerçekleştirilen canlı yayınlar üzerinden elde edilen gelirlerden söz eden Hatipoğlu, bazı yayıncıların tek bir gecede oldukça yüksek miktarlarda kazanç sağlayabildiğini söyledi.

Hatipoğlu, söz konusu iddiasının kaynağının ise ismini açıklamak istemediği bir Survivor yarışmacısı olduğunu belirtti.

Ünlü sunucu, yarışmacının kendisine TikTok canlı yayınlarından elde edilen gelirler hakkında bilgi verdiğini ifade ederek, bir gecede 300 ila 400 bin lira kazanıldığından bahsetti.

Survivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası
Başlık ResmiSurvivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası

“AYDA 5-6 MİLYON LİRA KAZANIYOR”

Program sırasında konuşulan rakamların dikkat çekmesi üzerine Hatipoğlu, söz konusu kazancın aylık karşılığının da milyonlarca liraya ulaşabildiğini söyledi. Hatipoğlu, bahsettiği Survivor yarışmacısının TikTok canlı yayınlarından aylık 5-6 milyon lira civarında gelir elde ettiğini iddia etti.

Hatipoğlu’nun açıklamalarında söz konusu kazançların TikTok canlı yayınlarında izleyiciler tarafından gönderilen hediyeler ve platform üzerinden sağlanan gelirlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Survivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası
Başlık ResmiSurvivor yarışmacısının TikTok kazancı dudak uçuklattı! Gecede 400 bin TL iddiası

GÖZLER ASENA DEMİRBAĞ’A ÇEVRİLDİ

Paylaşılan bilgiler ve ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, gecede yüz binlerce lira kazandığı öne sürülen Survivor yarışmacısının eski yarışmacı Asena Demirbağ olduğunu öne sürdü.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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