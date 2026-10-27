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Survivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”

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Survivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”
Başlık ResmiSurvivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven’in ada hayatında yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı. İki yarışmacının da programdan ayrılmak istediği dönemler olduğunu belirten Ilıcalı, Nisa’nın dünyayla bağını kopardığını, Cemal Can’ın ise pandemi koşulları nedeniyle Dominik’ten ayrılamadığı süreçte günlerce ağladığını dile getirdi.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Acun Ilıcalı, Hakan Ural’la Sözün Özü programına konuk olarak Survivor geçmişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışmacıların kamera önünde görünen mücadelelerinin yanı sıra kamera arkasında da ağır süreçlerden geçtiğini anlatan Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’nın yarışma sırasında yaşadığı kırılma anını paylaştı.

“NİSA BİZİMLE İLİŞKİYİ KESTİ”

Bölükbaşı’nın bir dönem çevresiyle iletişimini kestiğini ve yarışmayı sürdürmek istemediğini aktaran Ilıcalı, o günlerde yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. Dondu kaldı bir gün. Ceset gibi taşıdık, sinir sistemi kitlendi, ‘Ben bırakıyorum’ dedi. Telefon hakkı verdik, ‘Git babanla konuş’ diye. Babası ikna etti, yoksa ben resti çekmiştim.”

Survivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”
Başlık ResmiSurvivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”

“ÜÇ GÜN BOYUNCA AĞLADI”

Ilıcalı’nın anlattığı bir diğer olay ise Survivor şampiyonlarından Cemal Can Canseven’in yarışma sürecinde yaşadıkları oldu. Canseven’in özellikle pandemi döneminde içinde bulunduğu koşullar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten Ilıcalı, yarışmacının eve dönebilmek için kendisine defalarca yalvardığını söyledi.

Cemal Can’ın yaşadığı çaresizliği anlatan Ilıcalı, “Cemal Can, ‘Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim’ diye karşımda hüngür hüngür üç gün boyunca ağladı. Sonra şampiyon oldu. ‘Ben bittim, gitmek istiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Survivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”
Başlık ResmiSurvivor’ın perde arkasını anlattı! “Nisa’yı ceset gibi taşıdık”

“EVİNE GİDEMEYECEKSİN Kİ, EVİN YOK…”

Cemal Can Canseven’in Türkiye’ye dönme isteğine rağmen bunun o dönemde mümkün olmadığını vurgulayan Ilıcalı, pandemi nedeniyle uluslararası seyahatlerin durma noktasına geldiğini hatırlattı. Yarışmacının içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak onu kalmaya ikna ettiğini söyleyen Ilıcalı, o günleri şu sözlerle aktardı:

“Dünya bitmiş o anda. Evine gidemeyeceksin ki, evin yok. Türkiye’ye de Dominik’e de giriş çıkış yok. ‘Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk’ diye ikna ettim.”

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