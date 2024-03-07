Taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen'den üzen haber

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' karakteriyle Türkiye'nin gündemine oturan 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından üçüncü kez ameliyat edildi.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan ve reyting listelerinde zirvede yer alan dizi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası diziden ayrılmıştı.

26 Ocak'tan bu yana tedavisi süren ve iki kez ameliyat olan 61 yaşındaki usta oyuncu, dün bir kez daha ameliyat edildi.

KONTROLLER SONRASI 3. AMELİYAT KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2 kere ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrolleri sonrası yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Ünlü oyuncunun dün yeniden ameliyat edildiği ve tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

YERİNİ BAŞKA BİR USTA İSME BIRAKTI

Tanrıöğen, hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmış, usta oyuncunun fenomen olan karakteri Abdullah Ünal'ı canlandırmak için kadroya dahil olan isim ise Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu.