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    Taylor Swift dur durak bilmiyor… Ünlü pop yıldızı Elvis Presley’nin rekorunu kırdı

    Eski albümü ‘1989 - Taylor's Version’ (Taylor'ın Versiyonu) adıyla tekrar kaydeden Taylor Swift, yeni bir rekora imza attı. Amerikalı şarkıcı, Rock’n Roll efsanesi Elvis Presley’nin rekorunu kırdı.

    Taylor Swift dur durak bilmiyor… Ünlü pop yıldızı Elvis Presley’nin rekorunu kırdı
    Magazin Haberleri  / Variety Magazine

    Ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift dur durak bilmiyor ve başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Gencecik yaşında 500’den fazla ödül kazanan, her çıkardığı albümle satış rekorları kıran ve milyonlarca hayranı olan şarkıcı, son olarak büyük bir başarıyla daha adından söz ettirdi. 

    Henüz 34 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık kariyeri bulunan Taylor Swift, yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydetmişti. Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de tekrar piyasaya çıkarmıştı.

    Taylor Swift dur durak bilmiyor… Ünlü pop yıldızı Elvis Presley’nin rekorunu kırdı

    TARİHE GEÇTİ

    Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya yeniden yerleşen Taylor Swift, ikonik şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı. Şarkıcı, ‘1989 (Taylor’s Version)’ albümüyle müzik listesinin 1. sırasında 67 hafta boyunca kaldı. Bu sayede Swift, Presley ile birlikte ‘1. sırada en uzun süre kalan şarkıcı’ olarak tarihe geçti.

    TIME DERGİSİ YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

    Öte yandan ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl Amerikalı şarkıcı Taylor Swift seçilmişti. Derginin genel yayın yönetmeni Sam Jacobs, ‘Yılın Kişisi’ olarak derginin kapağına taşınan Taylor Swift'i ‘kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı olan nadir kişi’ olarak nitelendirmişti.

    Taylor Swift dur durak bilmiyor… Ünlü pop yıldızı Elvis Presley’nin rekorunu kırdı 

    SPOTIFY REKORU DA ONDA 

    Rekorlara doymayan Taylor Swift, başarılarla dolu kariyerinde bir rekor daha kırmıştı. Ünlü pop yıldızı, geçtiğimiz aylarda Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı olmuştu. 

    Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
    Kaynak: Variety Magazine
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    Haberler > Magazin > Taylor Swift dur durak bilmiyor… Ünlü pop yıldızı Elvis Presley’nin rekorunu kırdı
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