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    Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bir döneme damga vuran ‘Teletabiler’ adlı çizgi filmde güneş bebeği canlandıran Jess Smith, anne oldu. Smith, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

    Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Doğar doğmaz üne kavuşan ve henüz 9 aylıkken bir televizyon yıldızı olan Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

    İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan ve dünya genelinde küçük büyük geniş bir seyirci kitlesine ulaşan çizgi film Teletabiler, yayınladığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı.

    Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf

    Yapımda rol alan ve ‘güneşin içinde gülümseyen bebek’ olarak hafızalara kazınan Jess Smith, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 

    “SENİNLE BİR HAFTA”

    Çizgi film sayesinde dünyanın en tanınan bebeği haline gelen ancak daha sonra kendisine TV dünyası hariç bambaşka bir kariyer notası çizen Smith, anne olduğunu duyurdu.

    Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf

    Uzun süredir Rick Latham ile evli olan 28 yaşındaki isim mutlu haberi yaptığı paylaşımla duyurdu. Smith, bebeğinin eline yer verdiği fotoğrafa "Seninle bir hafta" notunu düştü.

    TÜM BÖLÜMLERDE YER ALDI

    Eski televizyon yıldızı, çizgi filmin 1997 ile 2003 yılında yayınlanan tüm bölümlerinde yer almıştı. Teletabiler’deki çekimlerle ilgili daha önce Daily Star’a konuşan Smith, “Bir aynanın karşısına oturtuluyormuşum ve kendi kendime bakarak gülüyormuşum” demişti.

    Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf

    Teletabiler çizgi dizisi, ilk olarak 1997’de ekrana gelmesinden bu yana pek çok BAFTA ödülü kazandı, şarkıları İngiltere’deki müzik listelerinde yer aldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeletabiÇizgi FilmBebek
    Haberler > Magazin > Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf
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