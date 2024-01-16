Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ anne oldu, işte ilk fotoğraf

16 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:31

Doğar doğmaz üne kavuşan ve henüz 9 aylıkken bir televizyon yıldızı olan Teletabiler’deki ‘güneş bebek’ ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan ve dünya genelinde küçük büyük geniş bir seyirci kitlesine ulaşan çizgi film Teletabiler, yayınladığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı.

Yapımda rol alan ve ‘güneşin içinde gülümseyen bebek’ olarak hafızalara kazınan Jess Smith, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

“SENİNLE BİR HAFTA”

Çizgi film sayesinde dünyanın en tanınan bebeği haline gelen ancak daha sonra kendisine TV dünyası hariç bambaşka bir kariyer notası çizen Smith, anne olduğunu duyurdu.

Uzun süredir Rick Latham ile evli olan 28 yaşındaki isim mutlu haberi yaptığı paylaşımla duyurdu. Smith, bebeğinin eline yer verdiği fotoğrafa "Seninle bir hafta" notunu düştü.

TÜM BÖLÜMLERDE YER ALDI

Eski televizyon yıldızı, çizgi filmin 1997 ile 2003 yılında yayınlanan tüm bölümlerinde yer almıştı. Teletabiler’deki çekimlerle ilgili daha önce Daily Star’a konuşan Smith, “Bir aynanın karşısına oturtuluyormuşum ve kendi kendime bakarak gülüyormuşum” demişti.

Teletabiler çizgi dizisi, ilk olarak 1997’de ekrana gelmesinden bu yana pek çok BAFTA ödülü kazandı, şarkıları İngiltere’deki müzik listelerinde yer aldı.