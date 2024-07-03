Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi'nin son hali ortaya çıktı

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tokatçı filminde hayat verdiği Emine rolüyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son halini paylaştı. Oyuncunun son halini şaşırttı. Saatçi'nin paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Yıllar önce çekilen Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine rolüne hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali ortaya çıktı.

Yaşamına ABD'de devam eden bir zamanların ünlü isim son halini paylaştı. Şimdilerde 66 yaşında olmasına rağmen Saatçi, son haliyle şaşırttı.

GEÇİMİNİ ESERLERİNDEN KAZANIYOR

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" demişti. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.

Oyuncunun son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Saatçi'ye "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibi" gibi yorumlar yapıldı. Usta oyuncuyu görenler tanıyamadı.