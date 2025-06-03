Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Kızına annesinin ismini verdi

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'ın Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, bebeğini kucağına aldı. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğu yaşayan 37 yaşındaki şarkıcı, adını da açıkladığı kızının sağlık durumuna dair paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 2012 yılında dünyaevine girdiği Taner Şafak'tan 2019'da boşanmış, bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu olmuştu. 2023'te iş insanı Muhammed Aydın ile evlenen şarkıcı, aynı yılın haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNUN ADI NECLA HİRA

Babası Ferdi Tayfur ile devam eden miras davasıyla gündemde olan ünlü isim, üçüncü kez anne olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Tuğçe Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi.

Annesi Necla Nazır'ın ismini yaşatmak isteyen şarkıcının paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"EMİNİM GÜÇLÜ OLACAK"

Bebeğinin sağlık durumu hakkında mesaj yayımlayan 37 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Necla Hira'nın kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin."