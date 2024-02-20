Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir muhtar adayı oldu

İstanbul’da yaşayan türkücü Hilal Özdemir, Suadiye’den muhtar adayı olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, “Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile muhtarlık görevine talibim” dedi.

Türk halk müziği şarkıları seslendiren 52 yaşındaki sanatçı Hilal Özdemir, İstanbul'daki Suadiye Mahallesi’nden muhtar adayı oldu. Özdemir, halkın da desteğiyle hizmete talip olduğunu söyledi.

“MAHALLEMİZİN HUZURLU YAŞAMA KAVUŞMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Kararını sosyal medyadan açıklayan ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri. Sizler beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar TRT radyo TV ve özel TV kanallarından evlerinize misafir ettiniz.

Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak Muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda birçok ödüller aldım.

Halen "Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım.

8 yıldır kişisel gelişim alanında Kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi eğitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum. Tam bir doğa aşığı hayvan sever ve hayvan dostuyum.

Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yapan sevgili ‘Emel Perk Afacan'ın’ da desteğiyle muhtarlık görevine talip oldum.

Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim.”

İLK DESTEK MESLEKTAŞINDAN

Hilal Özdemir’e ilk destek şarkıcı Aslı Hünel’den geldi. Özdemir’in paylaşımına yorum yapan Hünel “Canım Hilal’ciğim çalışkan kişiliğin pozitif enerjin ile her alanda olduğu gibi muhtarlık görevini de en iyi şekilde yapacağını biliyorum. Yolun açık olsun eski dostum” notunu düştü. Hilal Özdemir’e hayranlarından da destek gecikmedi, sevenleri ünlü isme başarılar diledi.