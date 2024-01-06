Ünlü oyuncu Vural Çelik hastanelik oldu, paylaştığı fotoğraf sevenlerini korkuttu

6 Ocak 2024 13:11 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 13:16

2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve seyirciyi ekran başına toplayan Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, son haftalarda artan grip salgınından nasibini aldı.

AĞIR INFLUENZA GEÇİYOR

Hastanede tedavi altına alınan oyuncu, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Influenza'ya yakalandığını duyurdu. Çelik fotoğrafın altına "Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düştü. Vural Çelik'in sevenleri paylaşımına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

DİZİDEN KIRGIN AYRILDI

Başarılı oyuncu, Kubilay ve Gülenay karakterlerini üstlendiği fenomen dizi Avrupa Yakası’ndan kırgın ayrılmıştı. O dönem bir televizyon programına konuk olan Çelik, dizinin oyuncusu ve senaristi Gülse Birsel’i eleştirmişti. Yayında Birsel’in adını anmak istemeyen ünlü, “Dizinin beyin takımından Sinan Çetin ve Atilla Aslan’a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil dişi. Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil” ifadelerini kullanmıştı.

Gülse Birsel ise bu sözlere karşılık olarak “Sorunlu ayrılmadık. Bana güzel bir teşekkür mesajı atmış. Demek ki şimdi teşekkür etmemeye karar verdi. Rolünü az buluyordu parasını az buluyordu. Ayrıldıktan sonra üzülüyorlar bu yüzden böyle konuşuyorlar” şeklinde cevap vermişti.