Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti

The Sopranos ve The Wire dizileriyle tanınan ABD'li aktör Charley Scalies, Alzheimer teşhisi konulduktan sonra 84 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun cenazesi bugün kaldırılacak.

The Wire dizisinde 12 bölüm boyunca ‘Thomas Horseface Pakusa’ karakterini canlandıran Charley Scalies hayatını kaybetti.

Philadelphia doğumlu olan aktörün cenazesinin, bugün kaldırılacağı duyuruldu. The Mirror'da yer alan habere göre, Charley Scalies'ın ailesi, oyuncunun sevenlerinden çiçek yerine Alzheimer Derneği'ne bağış yapmalarını rica etti.

Aktör, 1995 yılında Al Pacino'nun Two Bits filmiyle sinemaya adım atmış, ardından The Wire, The Sopranos ve Law & Order gibi projelerde yer almıştı.