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Usta sanatçı Naşit Özcan'a veda! Son yolcuğuna uğurlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Usta sanatçı Naşit Özcan&#039;a veda! Son yolcuğuna uğurlandı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Özcan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Oyuncu için ilk tören Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi. Sanatçı, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son olarak Yargı dizisinde başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakıma alınmıştı.

Usta sanatçı Naşit Özcan'a veda! Son yolcuğuna uğurlanıyor - 1. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ünlü oyuncudan acı haber geçtiğimiz gün geldi. 68 yaşındaki Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini, Film-San Vakfı Instagram hesabından duyurdu.

Usta sanatçı Naşit Özcan'a veda! Son yolcuğuna uğurlanıyor - 2. Resim

68 yaşında hayata veda eden Özcan, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için ilk tören, saat 11.00'de Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Törende dostları, meslektaşları ve sevenleri hazır bulundu.

Usta sanatçı Naşit Özcan'a veda! Son yolcuğuna uğurlanıyor - 3. Resim

Naşit Özcan'ın naaşı, sahnedeki törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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