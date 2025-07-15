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'Moskova'yı vurabilir misin?' demişti! Trump'tan Zelenskiy'e yeni uyarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın, 4 Temmuz'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından Trump'dan dikkat çeken açıklama geldi. Trump, "Zelenskiy Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, 4 Temmuz'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağına yönelik sorduğu soru dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Putin'e 50 gün mühlet veren ve yüzde 100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit eden Trump'tan Zelenskiy'e yeni uyarı geldi.

MOSKOVA'YI VURABİLİR MİSİN?

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi bugünkü haberinde ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD uzun menzilli silahları sağladığı takdirde Ukrayna’nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğunu aktardı.

Financial Times’a göre Trump, “Volodimir, Moskova’yı vurabilir misin?... St. Petersburg’u da vurabilir misin?” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın “acı hissetmesi” ve müzakereye zorlanması için bu stratejiyi teşvik etti.

Trump'ın Moskova'yı hedef alan sözleri dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

TRUMP: SAKIN YAPMA!

ABD Başkanı Trump, söz konusu iddiaları doğrularmışçasına bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Zelenskiy Moskova'yı hedef almamalı" dedi. 

Aynı zamanda, "Rusya Ukrayna savaşına taraf değilim, ölümleri durdurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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