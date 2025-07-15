Putin'i kızdıracak sözler! Trump resmen hedef gösterdi: Moskova'yı vurabilir misin?

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor İngiliz medyası, söz konusu savaşla ilgili çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, 4 Temmuz'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu öne sürüldü.

Financial Times'ın 15 Temmuz tarihli haberine göre, ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD uzun menzilli silahları sağladığı takdirde Ukrayna’nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu. Haberde, görüşmeye dair bilgi sahibi iki kaynağa atıfta bulunuldu.

Washington Post’un haberinde de benzer bir iddia yer aldı. Habere göre, Trump, Zelensky’ye neden şimdiye dek Moskova’ya saldırmadığını sordu. Zelensky’nin ise gerekli silahların sağlanması hâlinde böyle bir saldırının mümkün olduğunu ifade ettiği bildirildi.

"MOSKOVA'YI VURABİLİR MİSİN?"

Financial Times’a göre Trump, “Volodimir, Moskova’yı vurabilir misin?... St. Petersburg’u da vurabilir misin?” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın “acı hissetmesi” ve müzakereye zorlanması için bu stratejiyi teşvik etti.

Bu gelişme, Trump’ın Ukrayna’ya yönelik tutumunu değiştirmeye başladığı bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, Ukrayna’ya NATO aracılığıyla ileri düzey silahlar sağlanacağını açıklamış ve Rusya’yı 50 gün içinde barış anlaşmasına varmaması durumunda ağır gümrük vergileriyle tehdit etmişti.

İddia edilen telefon görüşmesinin, Trump’ın 3 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği bir görüşmenin hemen ertesi günü, 4 Temmuz’da yapıldığı bildirildi. Putin’le yapılan görüşmede barış konusunda ilerleme sağlanamadığını ifade eden Trump’ın, bu duruma tepki gösterdiği kaydedildi.

UKRAYNA'YA ÖLÜMCÜL SİLAH TEDARİĞİ

Washington Post’a göre Trump, Ukrayna’nın elinde bulunan ve menzili 300 kilometre olan 18 adet ATACMS füzesini tam kapasiteyle kullanmasına izin verilmesini değerlendiriyor. Ayrıca, Ukrayna’ya ek ATACMS füzeleri sağlanması da gündemde.

Daha önce Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi de Trump tarafından gündeme getirilmişti. Ancak bu silahların tedarikinin şu an için masada olmadığı belirtildi.

Financial Times, 4 Temmuz’daki telefon görüşmesinin ardından Ukrayna’ya, üçüncü ülkeler üzerinden temin edilebilecek uzun menzilli silah sistemlerinin listesinin iletildiğini yazdı.

Trump, 14 Temmuz’da Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna’nın yeni ABD-NATO planı kapsamında önemli askerî destek alacağını ve bu desteğe uzun menzilli füzeler ile Patriot hava savunma sistemlerinin de dahil olacağını söyledi.

Ukrayna, daha önce Biden yönetimi tarafından sınırlı sayıda ATACMS füzesiyle donatılmış, ancak bu füzeleri Rus topraklarında kullanma izni yalnızca 2024 sonlarında verilmişti. Trump, bu sınırlamanın kaldırılmasını geçmişte eleştirmişti.