Rusya'ya karşı kritik ittifak! Almanya, savaş bölgesine silah tedariğini destekliyor

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya aleyhindeki ittifaklar ise güçleniyor. Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yeni silah sağlayacağı ve masrafların Avrupalı müttefikler tarafından karşılanacağı yönündeki açıklamasını destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı silah desteği sağlanması konusunda yeni bir girişim başlattı.

Trump’ın önerisine göre, ABD silahları üretecek, ancak maliyeti Avrupa ülkeleri üstlenecek.

MERZ'DEN UKRAYNA'YA SİLAH TEDARİĞİNDEN MEMNUN

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, Pazartesi akşamı yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Trump bugün önemli bir girişimde bulundu: Avrupa ortakları bu girişimi finanse ederse, ABD Ukrayna’ya büyük ölçekte silah sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Merz, Trump ile son günlerde bu yeni yaklaşımı defalarca görüştüklerini belirterek, Almanya’nın bu girişimde "kararlı bir rol" üstleneceğini vurguladı.

“Biz Avrupalılar bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz. Bu, Ukrayna’nın Rusya’nın bomba terörüne karşı kendini savunmasına yardımcı olacak. Ancak bu şekilde Moskova üzerindeki baskı artar ve nihayet barış görüşmelerine zorlanabilir,” dedi.

“Sonuçta biz, güvenlik ortakları olarak birlikte hareket ettiğimizi gösteriyoruz. Şimdi detayları hızlıca netleştireceğiz. Bu konuda ortaklarımızla temas halindeyiz” açıklamasını ekledi.

YÜZDE YÜZ ORANINDA GÜMRÜK TARİFESİ

Trump, Pazartesi günü Oval Ofis’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki barış çabalarının ilerlememesi nedeniyle Rusya’ya duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Barış anlaşması sağlanmaması durumunda, Trump Rusya’ya karşı yüzde 100 oranında ikincil gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulundu.

Trump ayrıca, NATO aracılığıyla Ukrayna’ya silah sağlanacağını ve bu silahların ABD’de üretileceğini, ancak tüm maliyetin Avrupa müttefiklerince karşılanacağını açıkladı.

“Bugün bir anlaşma yaptık… Ukrayna’ya göndereceğimiz silahları onlar ödeyecek. ABD bu iş için ödeme yapmayacak. Biz sadece üreteceğiz ve onlar bedelini karşılayacak,” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise bu anlaşmayı doğrulayarak, “ABD, Ukrayna’ya ihtiyaç duyulan silahları NATO aracılığıyla büyük ölçekte tedarik etme kararı aldı. Avrupalılar bu maliyetin tamamını karşılayacak,” dedi.