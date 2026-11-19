Katıldığı programda, içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamaları nedeniyle daha önce gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney hakim karşısına çıktı. Güney kendini "Peru'daki bir bitki, lanet olsun nereden gittim de nereden anlattım. Başıma bela açtı. O kadar zor durumdayım ki" diyerek savundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan şarkıcı Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alınmıştı.

İÇİNDE YASAKLI MADDE VAR

Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Güney, ‘uyuşturucu-uyarıcı etken maddesini özendirme' suçundan tutuklanmış, daha sonra ise ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Aralık 2025'te uyuşturucu soruşturmasında da gözaltına alınan ve saçından alınan örnekte kokain maddesine rastlanılan Yusuf Güney, hakim karşısına çıktı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in başına bela olan bitki! Hakim karşısındaki savunması şaşırttı: Nereden anlattım

“TÜRKİYE'Yİ TERK ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sabah gazetesinden Sema Demir’in haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Güney şunları söyledi:

Ben 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçebilme imkanıma rağmen Türkiye vatandaşlığını bırakmadım. Türklüğü savunan bir insanım, Türkiye'yi terk etmem söz konusu değildir. Bu ülkeyi bırakıp bir yere gitme ihtimalim zaten yok ama 3-5 zar zor gelen yurtdışı konserlerime de gidemeyecek durumdayım. Gerçekten zor durumdayım, vicdanınıza bırakmak istiyorum.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in başına bela olan bitki! Hakim karşısındaki savunması şaşırttı: Nereden anlattım

“PERU'DAKİ BİTKİ BAŞIMA BELA AÇTI”

Güney, kendini "Şarkı sözlerine bile dikkat eden biri olarak bu suç benim için çok ağır. Peru'daki bir bitki, lanet olsun nerden gittim de nerden anlattım. Başıma bela açtı. O kadar zor durumdayım ki" dedi. Üzerime atılı bu suçları işleme kastım yoktur” diyerek savundu.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in başına bela olan bitki! Hakim karşısındaki savunması şaşırttı: Nereden anlattım

Güney’in avukatı Feyza Kayadibi ise “Müvekkil Ayahuska bitkisini kadim bir ilaç olarak biliyordur. Özendirme kastı yoktur” savunmasını yaptı.

Mahkeme, Yusuf Güney'in adli kontrollerinin devamına ve mütalaa hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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