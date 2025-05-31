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Ünlü şarkıcıya en acı veda! Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen Şimal Gülen'den acı haber geldi. İstanbul'da dün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden şarkıcı, bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Şimal'in ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi almış, uzun tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti. 2024'te rutin kontrol için gittiği hastanede beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, 8 saat süren operasyon geçirmişti. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastalığı 3 kez metastaz yapan Şimal Gülen, 30 Mayıs Cuma günü hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcıya en acı veda! Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedildi - 1. Resim

Şarkıcının eşi Necati Arıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şimal, bugün Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü şarkıcıya en acı veda! Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedildi - 2. Resim

ANNESİ VE BABASI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi. Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Ünlü şarkıcıya en acı veda! Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedildi - 3. Resim

Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü şarkıcıya en acı veda! Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedildi - 4. Resim

Cenaze namazına; Şimal'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydınlı vatandaşlar katıldı.

Ünlü şarkıcıya en acı veda! Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedildi - 4. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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