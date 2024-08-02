Ünlü şefi annesinin mezarının başında arı soktu, hayatını kaybetti

İtalya’nın ünlü şefleri arasında yer alan Marc Pavel, annesinin mezarına çiçek bırakıp dua etmek için gitti. Tam o sırada arı saldırısına uğrayan Pavel, feci şekilde can verdi.

İtalyan şef Marc Pavel, annesinin mezarına çiçek bırakırken eşek arısı tarafından sokularak hayatını kaybetti.

ALERJİK REAKSİYON GEÇİRDİ

Pavel arı soktuktan kısa bir süre sonra alerjik reaksiyon geçirdi ve eve dönerken ciddi nefes alma güçlüğü çekmeye başladı.

Evinden sadece birkaç metre uzaktayken arabasını durdurdu ve yardım istemek için indi. Ancak kimseyi bulamadan yere yığıldı.

YERE YIĞILMIŞ HALDE BULDULAR

Yerel halk 47 yaşındaki ünlü şefi yere yığılmış halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, Marc’ın yaban arısı sokmasından kaynaklanan anafilaksi nedeniyle kalbinin durduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri onu hayata döndürdü ve İtalya'nın Trieste kentindeki hastaneye götürdü. Ancak durumu kötüleşti ve 4 gün sonra komaya girdi.

2019 yılında annesi ölen Marc Pavel, 2012’de Yılın Aşçısı ödülünü kazanmıştı.