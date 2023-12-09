Usta sanatçı İlhan Şeşen kansere yakalandı

9 Aralık 2023 10:39 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:49

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Hürriyet

Güçlü sesi ve yorumuyla tanınan İlhan Şeşen’den üzücü bir haber geldi. Bir süredir Bodrum’da yaşayan Şeşen’in kansere yakalandığı ve tedavi için İstanbul’a geldiği öğrenildi.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Hürriyet’te yer alan habere göre; usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Bodrum’da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyor. Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi.

İlhan Şeşen daha önce de kansere yakalanmış, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşmuştu.

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğan İlhan Şeşen, 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı.

Hukuk fakültesi mezunu olan Şeşen 10 yıl boyunca avukatlık yaptı. 1983 yılında ise mesleğini bırakarak Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken’i kurdu.

1994 yılında ilk solo albümü olan Aşk Haklı’yı çıkardı.2001 yılında ikinci solo albümü Neler Oluyor Bize’yi piyasaya sürdü. 2003 yılında ise Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

2003-2004 yılları arasında Mühürlü Güller’de, 2004-2006 yıllarında ise Aliye adlı dizide rol aldı.

Daha birçok yapımda rol alan ve başarılı şarkılara imza atan Şeşen, 2019 yılında Hayatım Hikaye adlı ilk kitabını yazdı.

‘Sarılınca Sana’ , ‘Ellerimde Çiçekler’ , ‘Gördüğüme Sevindim’ , ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ gibi başarılı şarkıları bulunan Şeşen, müzik çalışmalarına devam ediyor.