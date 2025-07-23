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Uzun süredir teklif yağıyordu! Gülsim Ali’nin yeni dizisi ve rolü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzun süredir teklif yağıyordu! Gülsim Ali’nin yeni dizisi ve rolü belli oldu
Engin Akyürek, Gönül Dağı, Show TV, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gönül Dağı’nda üstlendiği ‘Dilek’ karakteriyle büyük alkış alan ve hikaye gereği projeden ayrılan Gülsim Ali’nin yeni dizisi belli oldu. Bereketli Topraklar ile anlaşan oyuncu savcı Nevin karakterine hayat verecek.

Diriliş: Ertuğrul’daki Aslıhan Hatun rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, ardından Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakteriyle önemli bir çıkış yapan Gülsim Ali’ye uzun süredir teklif yağıyordu. Başarılı ismin yeni projesi belli oldu.

SAVCI NEVİN ROLÜNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gülsim Ali, “Bereketli Topraklar” dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu dizide savcı Nevin karakterini üstlenecek.

Uzun süredir teklif yağıyordu! Gülsim Ali’nin yeni dizisi ve rolü belli oldu - 1. Resim

PARTNERİ ENGİN AKYÜREK

Gülsim Ali’nin partneri ise yakışıklı oyuncu Engin Akyürek oldu. Akyürek, ‘Ömer’ karakterini oynayacak. İkiliyi yakıştıran sevenleri “Bu dizi Show TV’yi uçurur” , “Merakla bekliyoruz” tarzında yorumlar yaptı.

Uzun süredir teklif yağıyordu! Gülsim Ali’nin yeni dizisi ve rolü belli oldu - 2. Resim

BEREKETLİ TOPRAKLAR’IN KONUSU

İlk kez birlikte izleyiciyle buluşacak çift, şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Show TV’de ekranlara gelecek yapım, Adana’nın bereketli topraklarında geçen çarpıcı bir aşk hikayesini konu alıyor. Çekimler Eylül ayında başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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